So werden wir alle Familie: "Stille Nacht"-Musical in Salzburg

Herr Gergen, die Musik kommt von John Debney, der hat das Ganze komponiert. Er wird auch dirigieren. Wir haben schon vom Rap gesprochen und vom Hollywood Sound des Mozarteum-Orchesters, breit aufgestellt. Welche andere Art von Musik wird man hören und vor allem: Wie ist es um „Stille Nacht“ bestellt in dem Stück?

Ja, es gibt großes Musical, große Musical-Balladen, Up-Tempos, Rap und eben das kleine, feine Liedchen „Stille Nacht“, das zuerst mal in Form einer Spieluhr auf der Bühne zu hören sein wird und ganz am Ende wird man eben noch mal sehen, warum dieses Lied diese Menschen Elisabeth und Justin miteinander verbunden hat. Natürlich, an Ende gibt es das große „Stille Nacht“-Lied auch noch mal. Ob da jetzt mitgesungen wird im Zuschauerraum - mal sehen, was passieren wird. Also, da sind wir natürlich ganz gespannt, weil es eine Uraufführung ist und wie die Leute darauf reagieren werden, was natürlich auch so ein bisschen politisch daherkommt und eben jetzt auch nicht nur eine heile Welt zu Weihnachten darstellt, sondern wir wollten das echte Leben abbilden und das ist eben nicht ganz problemlos und nicht ganz konfliktfrei und eben genau das wollten wir auch zeigen, dass die Welt ein großes Zuhause von allen ist, auf dem sich alle arrangieren und miteinander vertragen müssen.

Musical "Meine Stille Nacht", wieder am 1., 4. und 6. Dezember 2018 am Landestheater Salzburg in der Felsenreitschule, weitere Termine.