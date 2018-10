So waren die Donaueschinger Musiktage

Was ist das? Eine Menschenmenge oder schon Musik? Vergangenen Donnerstag gab es im Donaueschinger Museum "Art plus" eine von mehreren Klanginstallationen zu sehn. Der Schweizer Installations- und Performance-Soundarchitekt Zimoun hatte Kartons auf einer stattlichen Länge von fünf Metern raumhoch aufgeschichtet. Daran sind Tischtennisbälle aufgehängt, die von kleinen Elektromotoren perkussiv bewegt werden. Gleich daneben, in einem zweiten Raum liegt ein riesiges Holzbrett. Daran sind ebenfalls elektromotorengetriebene Drahtstäbe angebracht.

Klang-Maschinen-Kunst?

Ist das Tier- oder Menschengetrampel? Oder Regen? Geraten hier die Besucher als Meute in eine Sintflut? Oder vom Regen in die Traufe? "Ich habe viel nachgedacht über die Positionen, die die Künstler hier in diesem Jahr einnehmen und mir ist aufgefallen, dass da eigentlich keine agitativen Stücke sind, dass da nichts gefordert wird, dass nicht aufgewühlt und angestachelt wird, sondern dass die Werke Rückzugsorte sind, in denen man nachdenkt, wie man mit etwas umgeht", sagt der künstlerische Leiter der Donaueschinger Musiktage, Björn Gottstein. "Wenn man ein etwa Stück nimmt wie das von Malin Bang, das sich auf den Me-Too-Hashtag und das doch schnelle Medium Twitter bezieht: In der Musik haben wir die Möglichkeit, all' das zu reflektieren und darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. In der Musik von Isabel Mundry passiert etwas ganz Ähnliches."

Björn Gottstein hat in diesem Jahr auf das Innehalten, die stille Reflexion gesetzt, weil allerorten schon genügend hitzige Debatten an allen Fronten geführt werden müssen: "Ich glaube, sehr viele Menschen haben augenblicklich das Gefühl, dass vieles von dem, was Gewissheit war, während der letzten Jahre in Bewegung ist. Ist die Demokratie in Gefahr? Es gibt Rechtspopulisten. Dann werden wir ganz stark von Maschinen vereinnahmt: Geräte sagen uns, was wir zu tun haben. Wir müssen uns als freie Subjekte gegenüber den Maschinen behaupten. Das sind alles Dinge, die im Moment im täglichen Leben – natürlich sehr schnell und unreflektiert – verhandelt werden. Mein Eindruck ist: Die Komponisten schaffen Räume, in denen das anders betrachtet werden kann, in denen wir uns vergewissern können, wer wir sind. Und was wir eigentlich wollen", so Gottstein.

Frauen komponieren anders

Dass Frauen empfindsamer oder einfach nur "anders" komponieren als Männer, diesen Aspekt rückt Björn Gottstein beharrlich in den Fokus. Die in München und Zürich lehrende Kompositionslehrerin Isabel Mundry zeigte dies in diesem Jahr deutlich angesichts der aktuellen politischen Lage mit zwei sehr bewegenden Stücken: "In den letzten Jahren habe ich Formen von Erschütterung wahrgenommen, die für mich doch auch viel mit dem Akustischen zu tun haben", so Mundry. "Das Chorstück hat den konkreten Anlass, dass ich in München in einem großen Hof wohne, wo in den beiden Häusern gegenüber seit Kurzem eine Flüchtlingsunterkunft ist, und damit lebe ich in einem Alltag, der sich akustisch geändert hat, aber auch in einem Raum, in dem ich täglich merke, was Projektion und Gegenprojektion ist: Also, wer oder was ist hier fremd? Sind es die Flüchtlinge mit ihren unterschiedlichen Sprachen oder ist es die Komponistin, die etwas macht, was in unserer Gesellschaft total randständig ist? Wer ist hier fremder? Ich finde, es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, wo Lautlichkeit gezielt genutzt wird für Prägungen unseres Alltags." Die Komponistin will Musik als eine Art Seismograph denken, als ein Gefäß, in das die Dinge hineinkommen.

Die Kunst und die gesellschaftlichen Fragen

Es ging also in diesem Jahr um eine Art Bilanz: Wer sind wir, was wollen wir? Was bedeuten uns die Dinge, mit denen wir uns umgeben? Sind digitale Maschinen, alte Instrumente und Kunstwerke lebenswichtig oder bloß Kultur? Der Komponist Georges Aperghis brachte es mit dem Titel "Thinking Things" auf den Punkt: Die Neue, die zeitgenössische Kunst ist einmal mehr dort angelangt, wo beispielsweise andere Musik-Gattungen wie Blues, Punk oder Free Jazz auch schon einmal waren: bei der Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse. Ob es Antworten gibt? Fragen zumindest gibt es zuhauf. Einfach hinhören: Wie der heurige Wein so war auch Donaueschingen 2018 ein guter, ein spannender, ein höchst interessanter Jahrgang.

"Der Zuspruch, den Donaueschingen bekommt, entsteht dadurch, dass hier sehr geballt, sehr konzentriert und fokussiert, unglaublich viel gezeigt wird, was zur Zeit möglich ist in der Musik", resümiert Festivalleiter Björn Gottstein. "Wir haben in 48 Stunden 20 Uraufführungen. Das ist wirklich ein echtes Donnerwetter, was da über die Besucher kommt. Und dadurch, dass wir hier ein produzierendes Festival sind, dass wir die technischen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen können, auch die Orte dafür aussuchen, sind wir in der Lage, sehr besondere Projekte umzusetzen."

