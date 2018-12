So war "Kill the Audience" an den Münchner Kammerspielen

Am Ende sitzen wir uns selbst gegenüber, ein Publikum einem Publikum. Wir, die wir von Beginn an auf der Bühne Platz genommen haben, während das Spiel auf der Zuschauertribünestattfand, wir sitzen nun am Ende einem Publikum aus Statisten gegenüber, das gerade erst gekommen ist. Das uns anschaut, als Publikum. Und wir? Wir stellen ein Publikum dar. Das etwa ist die Erfahrung, die der libanesische Performer Rabih Mroué mit seinem Stück "Kill the Audience" vermitteln will: Was bedeutet es eigentlich, Publikum und Zuschauer zu sein und was würde passieren, würden sich die Rollen vertauschen?

Das Publikum im Mittelpunkt

Dazu hat sich Mroué den "Viet Nam Diskurs" von Peter Weiss in der Inszenierung von Peter Stein und Wolfgang Schwidrzik an den Kammerspielen vor 50 Jahren als Ausgangspunkt gewählt, dieses Stück, das nicht nur – ganz im besserwisserischen Stil der 68er – sein Publikum belehren wollte, sondern es auch agitierend zum Handeln aufrief, indem es real Geld für den Vietcong spenden sollte.

Kaum länger als eine Stunde dauert Rabih Mroués "Kill the Audience", mal fragen sich die zwei Schauspielerinnen Eva Löbau und Zeynep Bozbay in direkter Ansprache an das Publikum, ob für das damals gesammelte Geld wirklich Waffen gekauft wurden und gehen dabei der Frage nach, welche tatsächlichen Konsequenzen das Verhalten des Publikums in der Realität hatte. Dann wieder richten die zwei ein Massaker unter einem als Pappmaché-Silhouetten auf der Zuschauertribüne aufgestelltem Publikum an und stellen damit die Frage, ob Theater je Gewalt und Krieg adäquat auf der Bühne darstellen kann. Mal rezitieren sie im Chor Szenen aus dem "Viet Nam Diskurs" während ein auf eine Plane projiziertes Publikum darauf reagiert. Immer also steht das Publikum im Mittelpunkt.

Ein kleiner Denkraum

Dass man Theater wirklich auch killen kann, diese Erfahrung machte man dann tatsächlich gestern Abend als Publikum. Denn sich selbst als Spiegelbild in Gestalt eines weiteren Publikums gegenüber zu sitzen, kann zwar für Momente ganz erhellend und auch herausfordernd sein, verliert aber bald seinen Reiz, wenn man das Theater eben nicht aus eigener Initiative zum Leben erweckt.

Den Raum zu verlassen, wie es viele dann schließlich taten, ist da sicherlich keine Lösung. Und so franste "Kill the Audience" am Schluss wohl ganz bewusst aus, stellte insgesamt viele Fragen, ohne sich anzumaßen, diese auch zu beantworten und entpuppte sich damit als kleiner, kurzer Denkraum, als der es wohl auch gedacht war.

