So war "Gottschalk liest?" im Regensburger Theater

"Ich bin vorsichtiger, überlege länger"

Was treibt den Literaturkritiker um und an? Und was wird aus ihm, wenn er selbst Bücher schreibt und damit mögliches Opfer der Kritik wird? Das interessiert Thomas Gottschalk, als er den Literaturkritiker Volker Weidermann begrüßt mit dessen Buch: "Das Duell. Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki."

Volker Weidermann, der früher das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung leitete, jetzt für den Spiegel schreibt und als später Nachfolger von Reich-Ranicki Gastgeber beim Literarischen Quartett ist, distanziert sich vorsichtig aber entschieden von Reich-Ranickis Kritiker-Stil. Als Thomas Gottschalk ihn fragt, ob er sich überlege, was seine Kritik für eine Wirkung habe, sagt Weidermann: "Ich überlege mir sehr lange, bevor ich ein Urteil fälle. Ich liebe Reich-Ranicki und ich bin durch ihn zur Literatur und dann zur Literaturkritik gekommen. Aber gleichzeitig ist mir das, was uns alle so begeistert hat, aber was auch – gerade im Fall von Günter Grass und vielen anderen – so unglaublich schmerzhaft war und auch oft zerstörerisch, ist mir das im Wesen einfach fremd. Ich bin vorsichtiger, überlege länger".