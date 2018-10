30.10.2018, 07:48 Uhr

So war es beim Bayerischen Kabarettpreis im Lustspielhaus

Am Montag Abend wurden im Münchner Lustspielhaus Christian Ehring, Olaf Schubert und Martin Frank mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Der Ehrenpreis ging an Otto Waalkes, ein Jubiläumspreis an den Karikaturisten Dieter Hanitzsch.