So war "Die Verlorenen" am Münchner Residenztheater

Am Anfang, wenn der Chor spricht und 'Hallo' ruft in den Zuschauerraum und 'Hört uns jemand?', so als suche er verzweifelt nach einer Resonanz, am Anfang hängt da im klinisch weißen leeren Bühnenraum hinter diesem Chor zumindest noch ein Kreuz. Ein hölzernes Kreuz am hölzernen Bolzen, wie eine Reminiszenz, dass da mal etwas war, etwas Übergeordnetes, das Sinn gab, wo jetzt nur noch Leere herrscht.

Verlorene der Gesellschaft

Am Schluss, wenn das Kreuz längst abgenommen ist, weil es für nichts mehr steht, am Schluss wird am hölzernen Bolzen ein Mensch hängen, aufgespießt, tot. Und der Chor wird wieder dort stehen, wo er zu Beginn schon stand und wird nun wissen, dass ihm nichts und niemand antworten wird. In der Zeit dazwischen wird sich dieser Chor in das Personal von Ewald Palmetshofers "Die Verlorenen" verwandeln und damit in ein Kaleidoskop von Figuren, die als Verlierer und Verlorene ihren Platz in der Gesellschaft nie gefunden haben. Dabei haben sich die Verletzungen, die sie erlitten, zum Teil auch in ihre Körper eingeschrieben, sodass sie Namen tragen, wie "Die Frau mit dem krummen Rücken", "Der Mann mit der Trichterbrust" oder "Der alte Wolf".

Sie bevölkern jene Tanke mit Versorgungsmöglichkeiten irgendwo in der Pampa, die immer mal wieder zum Schauplatz der Geschichte wird. Und die erzählt von Clara, die aus ihrer Gegenwart mit ungeliebter Arbeit, problematischem Sohn und Ex-Ehemann mit neuer Frau in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter flieht, ohne allerdings ihrem Leben entrinnen zu können. Auch sie gehört zu diesen Verlorenen ebenso wie der junge Kevin, den sie zunächst aus dem verlassenen Haus scheucht, um dann doch mit ihm eine Nacht zu verbringen. Wie alle Figuren dieses Stückes, so spricht auch er in einem fast lyrischen Duktus und weist sprachmächtig weit über den Horizont hinaus, den man ihm gemeinhin eigentlich zubilligen würde.