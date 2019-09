So war der Auftritt von Comedy-Legende John Cleese in München

"And now for something completely different": Mit diesen berühmten Satz und einem Best of aus Film- und Monty-Python-Szenen beginnt "Last Time To See Me Before I Die", die Abschiedstour von John Cleese. Aber Cleese solo auf der Bühne, das ist, nun ja, nicht "something completely different", nichts völlig anderes also. Aber eben doch nicht dasselbe, als würde nun die komplette Monty-Python-Mannschaft ihre Sketche nochmal live auf der Bühne zum Besten geben.

Cleese erzählt während der Show von der Entstehung dieses so speziellen Humors, den die Redakteure der BBC erstmal überhaupt nicht verstanden hätten. Was allerdings kaum verwunderlich war, denn auch die Komiker selbst konnten nicht erklären, was sie da machen, so planlos wie sie einfach drauf loslegten. Aber genau das machte sie so erfolgreich, glaubt Cleese, der auf der Bühne diese und viele weitere Anekdoten aus seiner jahrzehntelangen Karriere im Plauderton zum Besten gibt.

Launig, aber nicht außergewöhnlich

Das ist launig, auch lustig. Aber im Vergleich zur abgefahrenen Albernheit der Monty-Python-Klassiker, in denen Nonnen auf einer Pferderennbahn um die Wette rennen oder Hausfrauen sich mit ihren Handtaschen kloppen, um den Angriff auf Pearl Harbor nachzustellen, wirkt diese Geschichtensammlung eher gewöhnlich.

Später arbeitet sich Cleese zum Titelthema vor, macht Witze über den Tod und somit deutlich, dass es bei Humor am Ende doch nicht nur um Alberei geht. Humor ist bei ihm auch Lebensphilosophie, die den Gedanken an die eigene Sterblichkeit erträglich macht. Nach gut zwei Stunden inklusive Pause tritt Cleese ab. Das Leben, heißt es, gibt keine Zugabe. John Cleese auch nicht.

Am Mittwoch, den 17.09. tritt John Cleese in Hamburg auf und beendet damit seine Deutschlandtournee