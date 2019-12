So war der Auftakt der Passionsproben in Oberammergau

"Ich bin den ganzen Tag freudig aufgeregt, weil ich glaub, das ist so ein bissl wie ein Klassentreffen", sagt Schauspielerin Eva Reiser, die bereits 2010 die Maria Magdalena gegeben hat. "Nach zehn Jahren kommt man wieder zusammen und dann ist das der Startschuss bis zur Premiere am 16. Mai", sagt die Mariendarstellerin. Jesus-Darsteller ist Frederik Mayet: "Es ist jetzt ein Jahr her, dass die Spielerwahl war, und irgendwie sehnt man sich danach, dass man jetzt mal anfangen kann."

Frederik Mayet und Eva Reiser sind zwei von über 2.000 Oberammergauerinnen und Oberammergauern, die im kommenden Jahr auf der Passionsbühne stehen werden. Etwa 150 Sprechrollen gibt es. Die Hauptrollen sind doppelt besetzt. Die kleinsten Sprechrollen, Diener des Pilatus zum Beispiel, haben oft nur ein, zwei Sätze. Aber egal, jede und jeder, der was zu sagen hat auf der Bühne, rund 150 Menschen also haben sich im Kleinen Theater von Oberammergau zur Leseprobe eingefunden.

Stückl: "Ich glaube, der Text ist nicht heilig"

Passionsspielleiter Christian Stückl hat Monate an der neuen Textfassung für 2020 gearbeitet. Fertig ist er trotzdem noch nicht. Den Text höre er auch das erste Mal selbst: "Ich habe ihn zwar zusammengeschrieben, aber ich höre ihn heute auch das erste Mal selber. Ich glaube, der Text ist nicht heilig …", sagt er. Die gestrige Leseprobe war für ihn auch eine Art Nagelprobe. Beim Schreiben, sagt Stückl, habe er sich die Dialoge zwar immer laut vorgelesen, aber erst wenn er sie aus fremdem Munde höre, merke er, was etwas tauge, und wo es noch hapere. "Der Text ist für mich absolutes Arbeitsmaterial", sagt Stückl. "Ich habe jetzt eine erste Fassung gemacht und bin mir sicher, dass ich morgen schon am Text weiterschreibe und umschreibe. Und dann arbeiten und proben wir. Also der Text ist einfach nur Arbeitsgrundlage."

Auf der Suche nach dem Gegenwartsbezug in Jesu‘ Leidensgeschichte

Nun ließe sich natürlich fragen, wieso es überhaupt eine neue Textfassung braucht. Die letzte Passion 2010 funktionierte ja hervorragend. Aber Christian Stückl ist keiner, der sich auf dem einmal Erreichten ausruhen mag. Er sucht immer den Gegenwartsbezug in Jesu‘ Lebens- und Leidensgeschichte und ist überzeugt: Weil sich die Welt in den letzten zehn Jahren verändert hat, muss sich auch die Passion verändern.

Seine Akzentsetzung sei diesmal eine ganz andere als 2010. Er habe vor allem danach geschaut, wo Jesus "an die Ränder der Gesellschaft" gehe: "Wo ist der soziale Jesus? Wo ich das Gefühl habe, in einer Welt, wo die Armut wieder wächst, wo man Schwierigkeiten hat mit Fremden, wo ist da Jesu‘ Fokus?" Der Fokus verändere sich bei Jesus schon stark.

Das Passionspiel beginnt mit dem Einzug nach Jerusalem. Gleich in die erste Szene hat Stückl Passagen aus der Bergpredigt eingebaut, denn genau darin kommt der soziale Aspekt deutlich zum Tragen.

Mayet: "Wir leben in einer düstereren Welt als vor zehn Jahren"

Während die Passionsspielerinnen und -spieler gestern mit den Proben gerade begonnen haben, ist die Arbeit in den Werkstätten schon ein gutes Stück weit vorangeschritten. Jesus-Darsteller Frederik Mayet, zugleich Pressesprecher der Oberammergauer Passion, gibt einen Einblick in die Arbeit in der Kostüm-Schneiderei: "Das hier ist zum Beispiel ein Gewand von einem Priester, das schon als Prototyp fertig gestellt wurde." Ausstatter Stefan Hageneier, der für die Stoffe extra nach Indien gereist ist, hat sich für dunkle Farben entschieden. Es dominieren Schwarz, Dunkelblau und Braun. Erdige Töne. "Wir leben in einer düstereren Welt als das vor zehn Jahren noch war", sagt Mayet, und man versuche ja mit dem Passionsspiel immer irgendwie das für die heutige Zeit zu erzählen."

Auch die Passionsbühne wird nächstes Jahr anders aussehen als 2010 und befindet sich gerade im Umbau. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll sie noch mehr als bisher an den Vorplatz eines Tempels erinnern. Noch ist für die Umgestaltung etwas Zeit, denn vorerst wird nicht im großen Passionsspielhaus geprobt, sondern im Kleinen Theater Oberammergau, einem Veranstaltungssaal, wo auch die gestrige Leseprobe stattfand.

Durchgefroren nach Proben bei minus fünfzehn Grad

"Jetzt haben wir noch das Glück, dass wir hier sitzen im Warmen, aber wir müssen uns dann warm anziehen, wenn es raus geht auf die Bühne", sagt Mariendarstellerin Eva Reiser. "…und das im Februar bei minus zehn, minus fünfzehn Grad", ergänzt Frederik Mayet. Das sei der unangenehme Teil des Probenprozesses hier in Oberammergau. "Das ist halt eine Freilichtbühne und da ist man manchmal nach zwei, drei Stunden, so durchgefroren, das kriegt man Stunden danach nicht mehr aus den Knochen, die Kälte."

Da hilft es vielleicht, sich in den ersten Wochen auf der Probebühne schon Mal möglichst warm zu spielen.