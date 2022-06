So war das Konzert der Rolling Stones in München

Bei "You Can’t Always Get What You Want" begann die Musik zu atmen. Jagger intonierte den Text aufrichtig bedauernd, die Band musizierte warm und voller Hingabe. Donald Trump wollte den Song für seine Zwecke nutzen, was die Stones verboten, gestern ließen sie die Ballade von Verzicht und Aufbegehren wieder funkeln – ein erstes Highlight! Es folgte ein Schnitt mit "Ghost Town", der jüngsten Single, in die Pandemie-Gegenwart, die Bilder dazu auf den Leinwänden – menschenleere Straßenschluchten in Schwarz-Weiß, bevor dann Keith Richards mit zwei Songs für den üblichen Showstopper sorgte.

Charlie Watts wird vermisst

Überhaupt Keith Richards, er agierte wie ein Blues-Doktor, ein Zeremonienmeister. Akkorde riss er nur noch symbolisch an, lieferte aber kein Solo ab, in dem er die Lage auf dem Griffbrett hätte wechseln müssen. Für anspruchsvolle Gitarrenarbeit ist jetzt Ron Wood zuständig, mit 75 Jahren der Benjamin im verbliebenen Triumvirat. Jagger selbst ist nicht mehr ganz so zügellos und agil, seine übersteigerte Überdrehtheit ist weniger geworden, macht nichts, jetzt verlegt er sich mehr auf Finger- und Handgymnastik, schreitet mehr, sprintet weniger. Drummer Steve Jordan, der den verstorbenen Charlie Watts ersetzen muss, spielt grobschlächtiger, mit entschieden mehr Punch. Ihm mangelt es an Wattsens Zartheit, dem Laidback-Feeling dieses Meisters des Understatements.

Es folgte ein energiegeladenes Finale mit der Disco-Hymne "Miss You", bei der Keith Richards demonstrativ nicht mitspielte, vielleicht wegen technischer Probleme, danach ein weiterer Höhepunkt: "Midnight Rambler"! Ein Song über einen Frauen-Mörder, in dem Jagger Zeilen eines Blues-Klassikers von Robert Johnson einbaute, was ihm Ehrfurchtsbekundungen von Richards einbrachte. Erstaunlich jedenfalls, wie viel Gewalt, Vernichtung, Krieg, Tod und Schmerz in den Songs von Jagger und Richards stattfinden, jüngere Popsongautoren würden darüber wohl kaum schreiben wollen.

Immer noch nicht Mainstream

"Start Me Up", "Sympathy For The Devil" und "Jumpin' Jack Flash" schlossen das offizielle Set ab. Bei der Zugabe "Gimme Shelter" sorgte Backgroundvokalistin Sasha Allen zusammen mit Jagger auf dem Catwalk für Gänsehaut, dazu flackerten Bilder eines rauchenden Straßenzugs über die Bildschirme, was den Krieg in der Ukraine ins Gedächtnis rief, Beleg auch für die Aktualität dieser zeitlosen Hymne über Schutzbedürftigkeit des Menschen in einer apokalyptischen Welt. Die Musik der Stones ist immer noch nicht Mainstream: anarchisch, ungeschliffen, roh und stampfend. Ein toller Abend mit unsentimentalen Blicken zurück auf die Anfangszeit der ältesten Rockband der Welt.