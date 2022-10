So viel mehr als der Grüffelo: Ausstellung über Axel Scheffler

Geboren 1957 in Hamburg zog Axel Scheffler im Rahmen seines Studiums nach England. Später arbeitete er zunächst als Illustrator für Zeitschriften. 1988 erschien das erste illustrierte, vier Jahre später das erste Bilderbuch – "He Duda", zusammen mit Jon Blake (auch davon gibt es in der IJB schöne Originale zu sehen).

Auch als Karikaturist aktiv

Der einzelnen Karikatur ist der Künstler bis in die Gegenwart treu geblieben. Unter anderem veröffentlichte er zum Brexit-Referendum 2016 eine Reihe von Zeichnungen, die das "Leave"-Votum kritisch kommentieren. Die gegenwärtige Situation im Land erlebt Scheffler, der auch britischer Staatsbürger ist, mit großer Sorge: "Wie in vielen Gesellschaften – die amerikanische, die französische, die deutsche – gibt es eine Spaltung. Der middle ground – der mittlere Grund, wo man sich vereinigen konnte und die gleichen Ansichten hatte, hat sich eigentlich aufgelöst. Und in England ist es ganz extrem gewesen. Der Kampf um den Brexit war sehr hart. Und die Fronten sind immer mehr verhärtet zwischen den verschiedenen politischen Richtungen. Das ist keine schöne Entwicklung und bedroht den Zusammenhalt unserer Gesellschaften mehr und mehr."