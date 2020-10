So unerschrocken spiegelt Goya seine Zeitgenossen

Beim Betrachten der Blätter dieses Genies namens Francisco de Goya stellt man sich unweigerlich die Frage, wie dieser Künstler eigentlich sich selbst ausgehalten hat, den eigenen Blick auf eine Welt und eine Zeit, die in seinen Augen wohl unrettbar verloren war. Seinen Blick auf Menschen, diese Bestie Mensch zwischen Bösartigkeit, Dummheit und Brutalität.

Die Vernunft, eine ohnmächtige Vision

Gleich in der Eingangssituation präsentiert die Neumarkter Ausstellung ein überlebensgroßes Selbstporträt Goyas, allerdings in stark vergrößerter Kopie. Der Maler steht an der Staffelei, beschäftigt mit einer Arbeit, deren Sujet dem Betrachter allerdings verborgen bleibt. Der Künstler aber blickt den Betrachter an, beziehungsweise seine Zeitgenossen, was nichts anderes bedeuten kann, als: Dies hier in meinen Bildern seid Ihr, ich porträtiere Euch! Meine Bilder sind nur Spiegel. Es ist wahrlich eine schonungslose Gesellschafts- und Zeitkritik, die Goya formuliert, ein Weltbild, in dem Hoffnung keinen Raum hat und die Vernunft, die doch gerade durch die Aufklärung Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts auch nach Spanien gespült worden war, nur als ohnmächtige Vision erhalten bleibt.

Das Museum Lothar Fischer in Neumarkt zeigt die vier Mappenwerke von Francisco de Goya: die "Capriccios", die Launen oder Einfälle, dann die "Stierkampfmappe", die Serie "Die Schrecken des Krieges", und aus der letzten Mappe "Torheiten" ein einzelnes Blatt "als Ausklang der Ausstellung", wie Pia Dornacher, die Leiterin des Museums sagt. Alles Produkte, die Goya "erstmals als ein relativ freier Künstler tut. Er war ja Hofmaler und dadurch auch an Aufträge gebunden, aber die Verbreitung seiner Mappenwerke hat er selbst in den Zeitungen angekündigt, in den Madrider Zeitungen und zum Kauf für jedermann, der es sich eben leisten konnte angeboten hat."