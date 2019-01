So undurchsichtig und kontrovers ist das DAU-Projekt in Paris

Weinrot gestrichene, verwinkelte Flure im Théatre du Châtelet in Paris. Räume, hergerichtet mal als Wohnzimmer, mal als Bibliothek, als Arbeits- oder Schlafzimmer im Stil der Sowjetzeit. Dicke Teppiche auf den Böden, mit russischem Porzellan-Kitsch überfrachtete Regale: Eine Kulisse, die den Besucher hineinzieht in die Sowjetzeit der 30er bis 60er-Jahre. Die Zeit, in der der russische Physiker Lew Landau lebte und arbeitete. Ursprünglich wollte Filmemacher Khrzhanovsky einen Spielfilm über Landaus Leben drehen, rekonstruierte das wissenschaftliche Institut auf einem 12.000 Quadratmeter großen Gelände in der Ukraine.

Dann verselbstständigte sich der Dreh, erzählt Khrzhanovsky deutsche Produzentin Susanne Marian: "Man konnte wirklich dort kochen, sich duschen, auf die Toilette gehen. Das war eine funktionstüchtige Welt. Und dann haben wir verstanden, dass diese Welt unglaubliche Möglichkeiten bietet und haben dann angefangen, darüber nachzudenken, wie wäre es, wenn wir richtige Wissenschaftler hierher einladen. Und in dem Augenblick, wo Menschen anfangen an einem Ort zu leben, entsteht eine Welt und aus dieser Welt eine eigene Dynamik."

"Mikrokosmos des Totalitarismus"

Über drei Jahre lebten und arbeiteten rund 400 Menschen im nachgebauten Institut: Wissenschaftler, Geistliche, Schamanen, aber auch Angestellte, Putzfrauen, Kellner und Kellnerinnen, Prostituierte. Dazu die Pariser Produzentin Martine d'Anglejan-Chatillon: "Sie haben 30 Jahre der Sowjetunion in drei Jahren nacherlebt. Und natürlich gab es um sie herum auch die Infrastruktur des KGB. Sie lebten in einem Mikrokosmos des Totalitarismus."

Ohne Drehbuch begleiteten Kameras die Menschen bei diesem Experiment als Voyeure in allen Lebenslagen. 13 Langfilme und zahlreiche Serien sind aus über 700 Stunden Filmmaterial entstanden. Teils verstörende, exzessive Sex- und Gewaltszenen wurden auf Film gebannt. Nur wenige Ausgewählte haben die Filme im Vorfeld gesehen. Bis zur Premiere bleiben sie für die Öffentlichkeit unter Verschluss. Besonders in der Kritik steht in Frankreich der Film Natascha, in dem sich eine Frau eine Weinflasche in die Vagina einführt. Ilya Permykov, Redakteur einiger der 13 Filme sieht kein Problem, solch extreme Szenen zu zeigen: "Ich bin der Überzeugung, dass wir solche Szenen zeigen müssen, denn als Menschen ist es uns lieber, wegzuschauen und das Chaos, das wir über die Welt bringen, nicht zu sehen. Wenn du zeigen willst, wie Menschen zu Opfern werden, wie einfach es für den Staat ist und für die Mächtigen, Menschen zu brechen, dann musst du das Leid auch auf der Leinwand zeigen. Der Besucher kann wegschauen, wenn er will."

Nichts für schwache Nerven

Wer sich dafür entscheidet, das DAU-Projekt anzuschauen, sollte keine schwachen Nerven haben. Nicht umsonst ist der Eintritt in "das System", wie es die Macher selbst nennen, erst ab 18 Jahren freigegeben. Um das Visum, die Eintrittskarte zu bekommen, muss der Besucher nicht nur zwischen 35 und 150 Euro hinlegen, er muss auch bereit sein, viel von sich preis zu geben. Im Vorfeld muss er einen Fragebogen mit teils intimen Fragen zum eigenen Sexleben, zu Vorlieben oder Fetischen abschicken. Natürlich, heißt es auf der Seite des DAU-Projektes, werden die Daten vertraulich behandelt. Der Besucher muss sich darauf einlassen, sagt Thomas Lauriot, Leiter des Théatre du Châtelet: "Was Ilya erwartet und was wir auch von den Zuschauern erwarten, ist, dass sie aktiv sind, dass sie an dieser Erfahrung teilnehmen, sich darauf einlassen. Für sich selbst. Er hat den Ehrgeiz, jeden mit sich selbst und den anderen zu konfrontieren. Das durch dieses Kunstwerk, das absolut majestätisch und außergewöhnlich ist.“ Thomas Lauriot