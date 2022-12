So umwerfend erzählt Lea Ypi von Freiheit

"Ich fing damals an, Tagebuch zu schreiben, um all dem, was passierte, irgendwie einen Sinn abzugewinnen", erzählt Lea Ypi im BR-Interview. Heute lehrt sie in London an der renommierten London School of Economics politische Theorie und Philosophie. "Und dieses Tagebuch ist fast ein Wörterbuch geworden: Ich hatte gelernt, in Albanien herrsche die 'Diktatur des Proletariats' – aber 'Diktatur des Proleatriats' war nun doch nicht gut, sondern schlecht. Ich hatte gelernt, dass man die Klassenfeinde aus Bourgeosie und Aristokratie bekämpfen musste – aber nun entdeckte ich, dass ich sowohl Bourgeosie wie auch Aristokratie in der eigenen Familie hatte. Die Familie meiner Mutter hatte Grundbesitz gehabt und zur Familie meines Vaters hatten politische Gefangene gehört. Diese ganze Phase war eine einzige Kraftanstrengung, um die Wahrheiten der einen Zeit in die Wahrheiten der anderen Zeit zu übersetzen und mich in dieser doppelten Sprache zurecht zu finden."

Freie Wahlen werden angesetzt. Lea fragt bei ihrem Vater nach. Was wählt man denn bei unfreien Wahlen? Er wechselt das Thema.

In der Cola-Dose steckt eine Rose

Auf dem Cover des Podcasts – wie auch auf Buch und Hörbuch – ist eine Cola-Dose zu sehen, in der eine Rose steckt. Die roten Alu-Büchsen waren vor der Wende prestige-trächtige Objekte in Albanien, die gleich neben dem Enver-Hoxha-Bild im Wohnzimmer präsentiert wurden, Zeichen für Status und Zugang zum Westen. Ein rückblickendes Kapitel erzählt davon, wie die second-hand erworbene Dose verschwand und die Nachbarin des Diebstahls verdächtigt wurde. Das mag heute skurril klingen, aber eigentlich muss man sich nur ein Statussymbol unserer Zeit vorstellen, um die Tragweite zu verstehen. Vor allem ist die rote Dose mit der Blume darin ein starkes Bild für die totale Umdeutung von Werten. Wie sie in Osteuropa Ypis ganze Generation erfahren hat.

"Freiheit" ist bis heute Lea Ypis Thema. Und am Anfang ihres Memoirs stand der Plan, einen Essay über unterschiedliche Freiheitsbegriffe zu schreiben. Doch hinter jeder ökonomischen Kategorie habe sie Menschen aus ihrer eigenen Geschichte gesehen, "… hinter dem Kapitalisten und dem Grundeigentümer sah ich meine Urgroßväter, hinter den Arbeitern die Roma vom Hafen, hinter den Bauern die Menschen, über die meine Großmutter abfällig sprach und mit denen sie auf die Felder geschickt wurde, während mein Großvater im Gefängnis saß …"

Und so entstand ein außergewöhnliches, kluges und sehr konkretes Buch. Ganz beiläufig vermittelt sich die philosophische Dimension eines Alltags im Umbruch. Für Leas Mutter ist Freiheit vor allem: der staatlichen Bevormundung und Unterdrückung entkommen. Sie kämpft für sich und um ihre alten Besitztümer. Für Leas Vater muss es um Entfaltung gehen, nicht darum, jeden sich selbst zu überlassen – ausgerechnet er wird dann Chef, was in den Transformationszeiten der 90er Jahre vor allem hieß: Leute entlassen. Eine Position, die er nicht ertragen kann. Und dann ist da Leas aristokratische Großmutter, für die Freiheit sich nicht im System, sondern in der Würde der Person begründet – und unveräußerlich ist.

Am Anfang überwiegen komische Szenen mit vielen Aha-Effekten, je weiter Ypis Memoir in die zweite Hälfte der 90er-Jahre kommt, umso bitterer wird es. Die Versprechen der Marktwirtschaft zerbröckeln ebenso wie die des Kommunismus. Ausreisefreiheit hilft nichts ohne Einreisevisum. Albanien versinkt in Armut und schließlich, 1997, in einem blutigen Bürgerkrieg. Leas Familie zerbricht, ihr Tagebuch wird zweitweise zur einzigen Ausdrucksmöglichkeit, denn wochenlang bleibt ihr die Stimme weg. Trotzdem schafft sie am Ende den Schulabschluss. Danach hat Ypi Albanien verlassen. Bis heute ist sie nie zurückgekehrt.