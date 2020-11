So trotzt die Münchner Bücherschau dem Kultur-Lockdown

Auch die Frankfurter Buchmesse haben wir dieses Jahr virtuell erlebt, auch sie fand überwiegend online statt. Ein Kraftakt und dann trotzdem eine recht nüchterne Bilanz: Am Ende war die Rede von einer "digitalen Wundertüte ohne Emotionen". Wie können Sie da gegensteuern?

Gemeine Frage. Weil wir tun natürlich unser Bestes. Und das haben die Kollegen in Frankfurt natürlich auch getan. Trotzdem sammeln wir alle Erfahrungen. Wir wissen auch nicht, wie unser Publikum reagieren wird. Wie wird das Angebot angenommen? Man muss sich ja ein bisschen überlegen, wie man die Aufmerksamkeit hochhält. Wie müssen Lesungen- und Gesprächsanteile verteilt sein? Was kann man zusätzlich vielleicht noch anbieten? Also all dieses haben wir bedacht, hoffen wir zumindest. Aber: You never know! Wir werden sehen, was passiert.

Und dann gibt's auch noch den Faktor Mensch. Wie fühlen sich denn eigentlich die Autor*innen bei diesem ganzen virtuellen "Schnickschnack"? Haben die eigentlich noch Lust auf solche Auftritte?

Ich glaube schon, denke aber, es ist ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits ist es auch für die eine ziemliche Herausforderung, sich auf all das einzulassen. Sie müssen jetzt vielleicht sogar irgendwelche Trailer herstellen, irgendwelche Video-Grüße machen. Sie müssen Dinge tun, mit denen Sie vorher nicht so beschäftigt waren. Sie müssen sich auch überlegen: Wie präsentiere ich mich im Netz? Das ist ja doch ein bisschen anders, als wenn da vor mir ein leibhaftiges Publikum sitzt. Dass ich dann trotzdem die Euphorie irgendwie hochhalten kann. Das ist nicht so einfach. Andererseits, das wissen Sie ja auch, seit März finden kaum mehr Veranstaltungen statt. Und das bedeutet natürlich auch für die Autorinnen und Autoren erhebliche Einkommensverluste. Und von daher sind die natürlich sehr froh, wenn sie überhaupt zu irgendwelchen Lesungen eingeladen werden.

Der Kulturbetrieb leidet besonders in der Krise. Ein Literaturfest wie die Bücherschau, auch wenn sie jetzt nur im Corona-Krisenmodus stattfinden kann: Wie wichtig ist das jetzt für den Literaturbetrieb? Kann es unsere momentane Sehnsucht nach Kultur stillen?

Ich glaube schon. Da wir jetzt in diesen Zeiten eines der wenigen Fähnchen sind, die hochgehalten werden, kommt dem Ganzen schon eine gewisse Bedeutung zu. Und ich finde es auch toll vom Börsenverein, dass die gesagt haben: Okay, sieht alles nicht gut aus und es wird schwierig und ihr plant jetzt zum dritten Mal. Aber wir machen es, wir ziehen es durch, wir gehen neue Wege. Das ist schon ein großer Kraftaufwand gewesen, auch für ein verhältnismäßig kleines Team. Und ich denke, es ist für alle wichtig, die in irgendeiner Form an diesem ganzen Prozess vom Autor bis zum Leser beteiligt sind. Ganz banal betrachtet: Es gibt Arbeit, es gibt für alle etwas zu tun. Und zum anderen ist es wichtig für das, was wir wollen: das Vermitteln von Literatur, Lesungen zu fördern, das Interesse an Literatur hochzuhalten. Das funktioniert hoffentlich auch in diesem Rahmen. Alle Sehnsüchte wird man damit nicht befriedigen können. Aber ich glaube schon, dass das gut angenommen wird und die Bücherschau so eine kleine Vorreiterrolle einnimmt hier im süddeutschen Raum.

Zum Schluss, Herr Kraft, welche Veranstaltungen empfehlen Sie uns denn besonders? Wo sollen wir hingehen? Wobei das trifft es ja nicht ganz richtig – wo sollen wir uns hinklicken?

Da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Wir starten mit Wolfgang Benz, seinem Opus Magnum und einer Diskussion mit Münchner Jugendlichen darüber. Das sollte man nicht verpassen. Und wir enden mit Paul Maar. Dazwischen haben wir sehr, sehr interessante Leute: Bas Kast, Alice Schwarzer, Ken Follett, Robert Harris, Charlotte Link, Jonas Jonasson, Johannes Willms und Anne-Sophie Monrad. Also ich glaube, da kann jeder was für sich finden. Und einmal mindestens sollte man dabei sein. Gerne öfter!

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kraft. Ich wünsche Ihnen ganz viel Interesse an dieser wunderbaren Veranstaltung.

Ich danke Ihnen sehr.