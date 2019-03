So tanzen die Teutonen: "Der Prinz von Homburg" in Stuttgart

Schwermut und Fatalismus

Kein Geringerer als der berühmte Filmregisseur Luchino Visconti hatte Henze darauf gebracht - ein Mann, der ja wie viele Italiener fasziniert war von den ganz dunklen Seiten der deutschen Geschichte ("Die Verdammten", 1969) und auch von der Verführungskraft des Faschismus. Insofern schillert diese Oper in vielen Farben, wie es bei jedem einigermaßen interessanten Werk sein muss. Dennoch ist der "Prinz von Homburg" in dieser Fassung sehr selten zu sehen, schade drum, weil Stephan Kimmig in Stuttgart gezeigt hat, das da viel drin steckt an typisch deutscher Melancholie, auch an Fatalismus. So ist "die Luft der Freiheit" nach Ingeborg Bachmann "noch nie in einem Staatswesen geatmet worden" - der durchaus umstrittene Schlusssatz dieser Inszenierung. Unter den durchweg sehr engagierten, sorgfältig geprobten und stimmlich überzeugenden Mitwirkenden ragten Robin Adams in der Titelrolle, Stefan Margita als Kurfürst und Helene Schneiderman als Prinzessin Natalie besonders heraus. Gar nicht so einfach, den teutonischen Furor über zwei Stunden derart lautstark und doch gesanglich berührend durchzuhalten. Sehr freundlicher Beifall ohne jegliche Proteste gegen das Regie-Team - ungewöhnlich für ein Werk des 20. Jahrhunderts.

Wieder am 20., 22. und 29. März, weitere Termine.

