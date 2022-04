"So sucht Putin Verräter": Russen streiten über "Friedenspartei"

Alles Quatsch, schreibt der Politologe Alexander Morosow im regierungskritischen "The Insider", es gibt im Kreml überhaupt keine "Friedenspartei", die sich um ein schnelles Ende der Kämpfe in der Ukraine bemüht. Zwar habe es vom russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski (51) nach einem Treffen mit der ukrainischen Seite Ende März in Istanbul "versöhnliche Töne" gegeben, doch die seien reine Taktik.

Präsident Putin habe gerade ein "stalinistisches Manöver" eingefädelt: "Nachdem er seinen Unterhändler Wladimir Medinski mit einer 'Kompromisssuche' in die Öffentlichkeit geschickt hat, will Putin einfach die Reaktion des politischen Apparats, der Regierungsmitglieder und der Oligarchen testen. Und nachdem sie diejenigen enttarnt haben, die sich zu eilfertig über das Herannahen des Waffenstillstands freuen, hetzen Sie schnell die Sonderdienste auf sie und machen Sie sie zu 'nationalen Verrätern'."

"Es wäre gut, Putin zu entfernen"

Tatsächlich gibt sich Morosow denkbar pessimistisch: "Der Kreml wird in den kommenden Tagen die Ostukraine stürmen. Wir stehen vor einem Massaker. Danach wird der Kreml seine Forderungen erneut in die Verhandlungen einbringen." Es könne sein, dass es in den Fluren der Macht im Kreml eine Art "heroische Verzweiflung" bei dem einen oder anderen gebe: "Es wäre gut, Putin zu entfernen, ihn in eine ehrenvolle Pension zu schicken, aber es gibt niemanden, der dies tut, und unter Putin ist Frieden unmöglich."

Ziemlich martialisch gibt sich auch Politologe Stanislaw Smagin: "Die Sache muss jetzt erledigt werden", schreibt er auf dem Portal "Regnum" und verweist warnend auf den Ersten Tschetschenienkrieg, der im kaukasischen Chassawjurt im August 1996 für Russland mit einem erniedrigenden Frieden endete. Das dürfe sich in der Ukraine nicht wiederholen.

"Niederlage bedeutet wahrscheinlich Putins Tod"

Alles andere als ein Sieg bedrohe Russland - und Putin persönlich: "Wir, die Patrioten, sind auch die Partei des Friedens. Aber die Partei des wahren Friedens, basierend auf den ursprünglichen Zielen der Sonderoperation als minimalste Grundlage eines gerechten und rettenden Friedens für Russland und seine Bevölkerung. Im Streben nach einem solchen Frieden unterstützen wir unsere oberste Führung, gegen die wir ebenfalls enorme Ansprüche haben, für die aber die Niederlage Russlands jetzt einer persönlichen politischen Niederlage und wahrscheinlich dem physischen Tod gleichkommt."

Scharfmacher wie Dmitri Medwedew (56), den früheren Präsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrats, Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow (45) und blutrünstige Journalisten wie Timofei Sergeitsew, der Massenhinrichtungen in der Ukraine forderte, gebe es genug. Auf der anderen Seite, so die Spekulationen, stehen Leute wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (54), dessen Frau die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, sowie der zwielichtige Unterhändler Wladimir Medinski, aber auch Oligarch Roman Abramowitsch (55).

"Absolut widersprüchliche Sichtweisen"

Peskow wird seit Wochen aus dem rechtsnationalistischen Lager Russlands angefeindet: "Ich schließe nicht aus, dass er versucht, irgendwie zwischen mehreren Einflusszentren, einschließlich Russland und dem Westen, zu manövrieren. Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass seine Frau US-Bürgerin ist", sagte Politologe Georgi Federow im Sender "Tsargrad". Dieses "Spiel auf eigene Rechnung" sei sehr gefährlich.

Kollege Dmitri Solonnikow sagte im selben Sender: "Da es keine Einheit der Befehlsgewalt gibt – anscheinend hat die oberste Führung des Landes jetzt damit zu tun, zu beobachten, wie Menschen in der Machtvertikale die aktuellen Ereignisse kommentieren – sehen wir absolut widersprüchliche Sichtweisen auf das, was passiert. Warum Dmitri Peskow einen der Pole dieser Sichtweisen auf die Ereignissen vertritt, ist seine persönliche Angelegenheit, seine persönliche Wahl, er hält es offenbar für notwendig, auf dieser Seite zu stehen."

"Politiker bereiten sich auf Zeit nach Putin vor"

Politologe Gleb Pawlowski sieht bereits Nachfolgekämpfe um das Erbe von Putin herausziehen: "Innerhalb des gesamten Kommunikationsbetriebs, der Hierarchie des Kremls - und das ist einer der wichtigsten Zweige am Baum der Macht - gibt es einen erbitterten Kampf um Positionen." Putin werde alles beobachten und darauf hinarbeiten, dass keine Seite zu stark werde: "Offensichtlich prallen hier zwei Interessengruppen aufeinander, aber der Sondereinsatz, bildet nur den Hintergrund für die Debatten, wo ein Kompromiss unmöglich scheint: entweder Verhandlungen oder bis zum bitteren Ende. Darüber hinaus ist es auch eine Demonstration von Karriereambitionen, das heißt, Politiker bereiten sich darauf vor, was nach Putin passieren wird."

Peskow sprach von "erheblichen Verlusten" und einer "großen Tragödie", was den Ukrainekrieg betrifft, ohne das näher zu beziffern. Entscheidend wird wohl sein, wie hoch die militärischen Kosten tatsächlich sind und wie loyal die Generäle bleiben. Das kann derzeit kein Außenstehender beurteilen, entsprechend groß ist die Nervosität.