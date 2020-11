So stürmt Kamala Harris plötzlich die US-Bestseller-Listen

Während über den siegreichen, aber demnächst bereits 78-jährigen Joe Biden am Wochenende im US-Fernsehen jede Menge Witze gerissen wurden, sorgt seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris in der Unterhaltungsindustrie und offenkundig auch bei Lesern durchweg für Begeisterung. Krimi-Star Don Winslow machte kein Hehl aus seiner Freude und gratulierte: "An alle jungen, schwarzen Mädchen, Ladies und Frauen: Wenn Kamala Harris unsere Vizepräsidentin sein kann, kann sie auch Präsidentin sein - und ihr alle auch!"

"Wonder Woman" ist begeistert

Die Schauspielerin Lynda Carter (69) wählte sogar einen besonders schmeichelhaften Vergleich, um Harris als "wahre Staatsfrau" zu loben: Auf den Tag genau vor 45 Jahren am vergangenen Samstag, als die US-Wahl nach Einschätzung der großen TV-Sender entschieden wurde, war Carter erstmals als Comic-Heldin "Wonder Woman" zu sehen: "Ich fühle mich geehrt, Teil dieses Erbes zu sein und von all dem, was es bedeutet und bin so aufgeregt, die Macht der Frauen an so einem verheißungsvollen Tag zu feiern." Die Serie nach der gleichnamigen Heft-Reihe von Marvel lief in den USA von 1975 bis 1979 und war in Deutschland erstmals 1993 auf RTL zu sehen. Zuletzt spielte Gal Gadot in einer Neuverfilmung die Titelrolle. Auch sie zeigte sich bereits öffentlich angetan vom Wahlsieg von Biden und Harris.

Harris mit Kinderbuch und Bildband erfolgreich

Der amerikanische Buchmarkt reagierte ungewöhnlich schnell auf den politischen Erfolg von Harris: Ihre Memoiren "Wahrheiten, die wir in Händen halten: Eine Amerikanische Reise" (The Truths We Hold: An American Journey) , ihr Kinderbuch "Superhelden gibt es überall", ein Kinderbuch ihrer Nichte Meena Harris ("Kamala und Mayas Großer Einfall") und der Bildband von Nikki Grimes "Kamala Harris: In der Gerechtigkeit wurzelnd" (Kamala Harris: Rooted in Justice) rangieren aktuell sämtlich unter den Top Ten beim umsatzstarken Versandhändler Amazon.

Die Ehefrau von Joe Biden, Jill, schafft es mit ihrem kindgerechten Buch "Joey: Die Geschichte von Joe Biden" immerhin auf Platz 14.

Auf der aktuellen Sachbuch-Hitliste der "New York Times" finden sich dagegen lauter Bücher, die sich kritisch oder zustimmend mit Donald Trump auseinander setzen: Angefangen von den Geständnissen eines anonymen Insiders im Weißen Haus, über Gregg Jarretts Enthüllungsbuch zum schmutzigen Anti-Hillary-Wahlkampf von 2016, Richterin Jeanine Pirros Pro-Trump-Kampfschrift "Lügner, Informanten, Liberale" bis hin zu Craig Ungers Vergleich zwischen Trump und der russischen Mafia.