So streitet Heinrich August Winkler für die Ideen des Westens

Es gibt nur wenige Geschichtswissenschaftler in Deutschland, die ihren Blick – und damit auch den der Öffentlichkeit – auf ganz große, universale Zusammenhänge richten. Heinrich August Winkler - geboren am 19. Dezember 1938 in Königsberg - ist einer von ihnen, insbesondere mit seiner vierbändigen "Geschichte des Westens". Auf über 4.000 Seiten erzählt er die Geschichte einer die Welt bestimmenden politischen Idee. Der zeitliche Bogen erstreckt sich von der Antike bis zur Gegenwart. Im Zentrum steht die Moderne, die Epoche, die mit der Aufklärung und mit den Revolutionen in Amerika und Frankreich begann.

"Man kann die Geschichte des Westens seit dem späten 18. Jahrhundert beschreiben als eine Geschichte von Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung dieser westlichen Ideen, der Menschenrechte vor allem", so Heinrich August Winkler im Gespräch. "Diese Geschichte war immer auch zugleich eine Geschichte der westlichen Abweichungen von den westlichen Werten. Und es war eine Geschichte von Lernprozessen, von Selbstkritik, von Selbstkorrektur."

Der Westen und seine absolute Negation

Die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte ist ein zentraler Bestandteil des „normativen Projektes“, als das Heinrich August Winkler den Westen begreift. Andere Grundpfeiler kommen dazu: die Herrschaft des Rechts, die Gewaltenteilung, die Volkssouveränität, die repräsentative, parlamentarische Demokratie. Immer thematisiert der Historiker auch den Gegensatz von Anspruch und Wirklichkeit, etwa am Beispiel der Sklaverei in den USA, des Ausschlusses von Frauen von politischen Entscheidungsprozessen, an der Kolonialpolitik der westlichen Staaten oder, in jüngerer Zeit, am Krieg Amerikas gegen den Terror – Stichwort Guantanamo. Die Ermordung der europäischen Juden durch die Deutschen markiert auch in dieser globalen Perspektive den dunkelsten Punkt der Geschichte. In Heinrich August Winklers Augen ist der Nationalsozialismus die absolute Negation des westlichen Projektes.

"In Deutschland hat die Einsicht in die Schuld des Landes an dieser Katastrophe dazu geführt, dass es eine Umkehr gab, wie sie nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, nicht vollzogen wurde", resümiert Heinrich August Winkler. "Das fiel nach 1945 sehr viel schwerer. Da setzt ein allmählicher mühsamer, beschwerlicher Prozess der Selbstaufklärung ein, der Jahrzehnte dauert, der aber dazu führt, dass sich Deutschland dieser Schuld stellt, dass es sich selbstkritisch mit seiner Geschichte auseinandersetzt. "