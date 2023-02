So steht es um die Kulturstätten in der Erdbebenregion

Historische Altstadt von Antakya eingestürzt

Für das Erbe einer kulturell reichen Geschichte steht auch die türkische Stadt Antakya. Unter ihrem griechischen Namen Antiochia war sie einst, nach Rom und Alexandria, die drittgrößte Stadt der Welt. Jetzt ist die historische Altstadt nahezu vollständig zerstört. Auch die UN-Kulturorganisation Unesco ist noch dabei, einen Überblick über mögliche Schäden in den Erdbebengebieten zu gewinnen. "Uns wurde bislang von schweren Schäden in der altertümlichen Stadt von Aleppo berichtet", teilte die Unesco der dpa mit. Die Zitadelle aus dem 13. Jahrhundert sei beschädigt worden, genauso wie der historische Souk. Man sei sehr besorgt über die Situation. Das syrische Aleppo ist eine der ältesten Städte der Welt und wurde bereits im syrischen Bürgerkrieg schwer beschädigt.

Entwarnung für Welterbe-Stätte Göbekli Tepe

Zu den bedeutendsten archäologischen Stätten in der Türkei gehört Göbekli Tepe. Die in der Nähe der Stadt Şanlıurfa gelegene prähistorische Siedlungsanlage ist teils bis zu 11.500 Jahre alt, seit 2018 steht sie auf der Unesco-Welterbeliste. Die Deutsche Archäologische Gesellschaft ist seit Mitte der 1990er-Jahre an langfristigen Ausgrabungen dort beteiligt. Zu den eindrucksvollsten Funden vor Ort gehören die bis zu fünf Meter hohen Steinpfeiler. Der deutsche Archäologe Klaus Schmidt hatte die Anlage entdeckt und hielt die Stelen für Teile eines der ältesten erhaltenen Bergheiligtümer der Menschheit. Es ist damit fast 8.000 Jahre älter als die Monolithen von Stonehenge. Medienberichten und offiziellen Stellen zufolge überstand die Unesco-Welterbestätte Göbekli Tepe das Erdbeben aber relativ unbeschadet.

Bergheiligtum Nemrut Dağı unbeschadet

Ebenfalls ein Bergheiligtum ist die auf rund 2.000 Meter Höhe gelegene Ruinenstätte Nemrut Dağı. Auch sie zählt seit 1987 zum Welterbe der Unesco. Ihre monumentalen Götterstatuen locken jedes Jahr Tausende Touristen an. Sie wurden im ersten Jahrhundert nach Christus unter König Antiochos I. errichtet und sollten griechische und persische Mythologie vereinen. Über die Jahrhunderte hatten Erdbeben und Witterung bereits dafür gesorgt, dass die bis zu zehn Meter hohen Steinstatuen heute kopflos sind. Sie liegen verstreut auf dem Gelände. Die Beben von Anfang Februar hatten laut der türkischen Direktion für Kulturstätten und Museen in Nemrut Dağı "keine negativen Folgen".

Mehr als 40.000 Erdbeben-Tote in der Türkei und Syrien

Auch eineinhalb Wochen nach der Erdbebenkatastrophe erschüttern viele weitere Erdstöße die türkisch-syrische Grenzregion. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes vom Mittwoch wurden schon mehr als 3.800 Nachbeben registriert - 38 mit einer Stärke über 5. Die Behörde warnte vor weiteren "intensiven Nachbeben".

Bei dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar kamen alleine in der Türkei mehr als 35.000 Menschen ums Leben. Aus Syrien wurden zuletzt 5.900 Tote gemeldet. Tausende in der Grenzregion werden noch vermisst.