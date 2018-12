So sorgen Lukas Jüliger und Barbara Yelin für Comic-Schauer

Von der Schauergeschichte zur Gespenster-Parodie

Zu den Zeichnerinnen und Zeichnern der Reihe „Die Unheimlichen“ gehört auch Barbara Yelin aus München. Mit John Kendrick Bangs Geschichte „Das Wassergespenst von Harrowby Hall“ hat sie eine Gespenster-Parodie neu erzählt, in ihrer expressiven Handschrift, mit Bleistift und Aquarell. Ironie und Leichtigkeit sind auch den Bildern anzumerken. Schließlich geht es um ein Gespenst, das niemand ernst nimmt. Und das hat Barbara Yelin hinreißend gezeichnet, schaurig und komisch zugleich, in blauer Farbe. Und ihr Gespenst ist eine Frau. Banks ließ in seiner Erzählung ein junges Mädchen aus Trotz in den Schlossteich von Harrowby Hall springen. Ihr Geist muss zur Strafe alljährlich spuken und ordentlich Wasser verteilen. Und zwar immer am Heiligen Abend.

"Dieses spezielle Wassergespenst mag ich sehr", sagt Barbara Yelin. "Weil sie beständig tropft, sprüht, prasselt und auch alles unter Wasser setzt, wo sie hinkommt. Auch fand ich schön, dass es eine Sie ist. John Kendrick Bangs ist ein Amerikaner, der die Geschichte im letzten Jahrhundert geschrieben hat. Er hat sich damit auch über eine englische Tradition von Schauergeschichten lustig gemacht, über dunkle, kalte Schlösser. Und was ich auch schön fand, dass alle, Schlossherr und Gespenst, in ausgesuchter Höflichkeit miteinander sprechen. Das habe ich auch versucht, in den Comic zu übertragen."

Barbara Yelin hat dunklere Grautöne und ein fröhliches Blau für ihre Bilder verwendet. Bleistiftstriche und Aquarell fließen ineinander. Die Zeichnerin hat die Bilder zu Teilen auf zwei Blättern angefertigt - hier das Grusel-Grau, dort das Wasserbalu - und sie erst dann bei der Erstellung der Druckvorlage miteinander verbunden. Und auch sie hat ihre Adaption - über das Original hinausgehend - in unsere Tage verlegt. Alle glauben, das Wassergespenst sei gebannt. Nun ja.

Für Barbara Yelin war es, wie sie sagt, eine zeichnerische Freude zu überlegen, wie aus dem Wasser eine Figur entstehen könne. "Ich schaue mir immer Vorlagen an, frage mich, was gibt es für Illustrationen zum Thema Gespenster? Und wie sehen Wassergespenster aus? Wie haben das andere gemacht? Da gab es schon große Herausforderungen. Die Augen, wie mache ich das? Wie funktioniert diese Figur? Die Augen sind wie eine Spirale nach Innen. Wie bringe ich zeichnerisch darüber, dass man das glaubt? Es geht darum: Dieses Gespenst muss man glauben."