So sinnlich erzählt Michael Ondaatje vom zerstörten London 1945

„Kriegslicht“ ist von magisch-suggestiver Kraft, fast schwebend, leise. Ein Licht- und Schattenspiel im Dazwischen, zwischen Krieg und Frieden, Stadt und Land, Kindheit und Erwachsensein. Familien- und Nachkriegsdrama, Adoleszenz-Geschichte und Spionage-Story in einem. Von Nathaniel und Rachel, zwei verlassenen Kindern im vom Bomben-„Blitz“ zertrümmerten London 1945, umgeben von schrägen Gestalten: ihrem Betreuer, dem Falter, Spionen, Fälschern, Künstlern, dem Boxer, der Windhunde schmuggelt, ihre Stammbäume fälscht, sie als Fremdlinge, wie scheue Gäste auf der Themse zum nächsten Rennen transportiert.

Ein kindlicher Blick

Er versetze sich, wie John Berger empfahl, gern in den Zustand eines Kindes, anstatt wieder aus erwachsener männlicher Perspektive zu schreiben, sagte Michael Ondaatje dieser Tage im Literaturhaus München. Der 14jährige Nathaniel ist sein Erzähler, mit dem offenen Blick des Kindes, aber der Erfahrung und Sprache des Erwachsenen. Erst später, als Mitarbeiter eines Archivs, erfährt er, daß die Mutter als Spionin in aller Welt unterwegs und in Gefahr war, daß viele der irrlichternden Figuren, in deren Obhut sie ihre Kinder ließ, im Dienst des britischen Geheimdienstes standen. Rachel verliert Ondaatje bald aus den Augen, er habe, sagt er, alle Zeit für Nathaniel gebraucht.