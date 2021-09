So selbstbewusst ist das Debütalbum "Montero" von Lil Nas X

Lil Nas X singt und rappt auch über die Zeit, in der der 22-Jährige nicht absehen konnte, dass er ein derart von der Musiklandschaft herbeigesehntes Debütalbum veröffentlichen würde. Aufstrebende Stars wie Doja Cat und Meghan Thee Stallion sind dabei, Elton John steuert generationsübergreifend etwas Piano bei. Wir hören von einem jungen Mann, der bei seiner Schwester unterkam und pleite war, dem seine süchtige Mutter keinen Halt bieten konnte. Wir hören einen Zweifelnden, verunsichert von – auch rassistischen – Schönheitsidealen. Einen Einsamen, Verletzten, wobei Lil Nas X stilistisch vom Rap abkommt und sich an das Genre anschmiegt, das schon in den 90ern für Schmerz stand: Lil Nas X wird grungig.

"Vergiss mich niemals!"

Der letzte Song des Albums, ein Duett mit Miley Cyrus, könnte der Schlüssel zu Lil Nas X großem Spaß an der Provokation sein. Der Motor, der ihn antreibt. Der Refrain von "Am I Dreaming" ist ein einziger Imperativ: Vergiss niemals mich und alles, was ich getan habe. Der Song endet mit einem Platscher – als wäre jemand ins Wasser gesprungen. Mit diesem Geräusch entlässt Lil Nas X uns aus seinem Debütalbum "Montero", das zuweilen eklektisch ist und doch einem Spannungsbogen folgt, durch den es nicht wie eine lieblos zusammengewürfelte Playlist wirkt. Das haben in den letzten Jahren auch große Popstars kaum bewerkstelligt.

"Montero" ist ein selbstbewusstes wie sensibles Album. Vielleicht geht das deswegen so gut zusammen, weil der Rapper schon erfolgreich ist. Er hat eine Fanbase, der er sich öffnet, er würde weich fallen. An einigen Stellen wird sein bisheriger kommerzieller Erfolg explizit erwähnt. Mit diesem Album wird Lil Nas X sich auf noch mehr Erfolg einstellen dürfen.