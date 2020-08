So schwankend ist der Flamenco-Boden: Ana Morales in Burghausen

So akrobatisch, wie Flamenco-Tänzer mit ihren Beinen den Rhythmus hämmern, müssten sie ja eigentlich festen Boden unter den Füßen haben. Doch das Gegenteil ist der Fall: Flamenco erzählt gerade von unsicheren Wegen durchs Leben, von gefährlichen, traurigen, schwankenden und abschüssigen. Also tritt Ana Morales ganz, ganz vorsichtig auf, prüft erst mal mit dem silbernen Vorderschuh, ob dieser Boden auch hält, wie stabil er ist, bevor sie sich ihm anvertraut. Sinnbildlich natürlich, geht es doch in ihrem rund einstündigen Programm um Stabilität, in der Liebe, im Leben, in der Leidenschaft.

Mitreißendes Spiel mit der Tradition

Wirklich atemberaubend, was die vielfach ausgezeichnete Tänzerin da am Wochenende in einem Kino-Saal in Burghausen vorführte. Sie hat den Flamenco nichts weniger als neu definiert, tritt erst im schwarzen Kleid auf, wechselt dann zum traditionellen Rüschen-Look, aber nicht im gewohnten Rot, sondern in einem altrosa Farbton, als ob das Kostüm länger in irgendeinem Fundus ausbleichte, worauf auch die glänzenden Nähte hinweisen. Ein Spiel mit der Tradition, mit der Historie des Flamenco. Auch den Fächer nimmt sie zur Hand, angefeuert vom Gitarristen und Sänger Juan José Amador. In der Tat ein mitreißendes Programm, weit jenseits von allen Flamenco-Klischees und Touristen-Shows.