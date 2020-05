So schwärmt Autor Jordi Puntí von Fußballstar Lionel Messi

Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland: Noch ist Lionel Messi nur ein Jungspund aus dem argentinischen Rosario, den sie damals wegen seiner geringen Körpergröße "La Pulga", also "den Floh", nennen. Noch ist er nur ein riesiges Versprechen für die Zukunft. Knapp anderthalb Jahrzehnte später aber hat Messi dieses Versprechen eingelöst: Sechsmal wurde Messi zum Weltfußballer gekürt, so oft wie kein anderer, auch nicht der Portugiese Cristiano Ronaldo.

Der Fußballgott des Jordi Puntí

Zudem hat Messi alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann – naja, zumindest im Vereinsfußball. Mit der argentinischen Nationalelf dagegen fällt die Bilanz ernüchternd aus: Dreimal zog das Team bei Weltmeisterschaften den Kürzeren gegen Deutschland. Zwei Mal im Viertelfinale, einmal, 2014, im Endspiel. "Die Gesamtschau seiner Auftritte mit der Albiceleste hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. (…) Tatsache ist, dass in Argentinien die übertriebenen Erwartungen, die sich auf diesen Jungen vom FC Barcelona richteten, mit der Zeit in immer größere Enttäuschung umschlugen", schreibt Jordi Puntí in seinem schlicht "Messi" betitelten Werk. Doch solche Anmerkungen zu Messis Fehlbarkeit bleiben in dem Buch eher Randnotiz.

Puntí ist Katalane, und als solcher glühender Barça-Fan ebenso wie bekennender Anhänger des Messianismus, womit in diesem Fall eigentlich nicht die religiöse Hoffnung auf einen Heilsbringer gemeint ist, sondern die hingebungsvolle Verehrung eines Fußballgottes, Lionel Messis eben. Aber hier läuft es am Ende doch aufs Selbe hinaus – und ein Erlöser, der nicht liefert, passt nicht ins Konzept. Weshalb sich Puntí bevorzugt an Lionel Messi als Spieler des FC Barcelona hält.

Das Glaubensbekenntnis des Jordi Puntí

Sein Buch ist ein Glaubensbekenntnis, mehr Anbetung als Analyse, mehr Verklärung als Erklärung eines Fußballphänomens, das mit herkömmlichen Mitteln nicht zu fassen ist. Das erklärt Puntí dem Leser so: "Je weiter man sich vom dürren Gerüst der Fakten, der Zahlen, Daten und Rekorde entfernt, desto dringlicher fordert Messi eine neue Art des Sprechens ein – einen anderen Diskurs, eine innovative Erzählweise, die seiner innovativen Spielweise gerecht wird."

Diese neue Art des Erzählens, die Jordi Puntí einfordert, hätte man sich, wenigstens in Ansätzen, von seinem Buch erhofft, das sich dem Untertitel nach als "Stilkunde" versteht. Puntí jedoch schwärmt zwar ausführlich von Messis Genie am Ball, findet aber kaum Worte, um diesen Stil wirklich zu erkunden. Ein Beispiel: Messis Jahrhundert-Tor 2007 im Spiel gegen den FC Getafe, dem ein brillantes Solo vorausging. Bei Puntí liest sich das so: "Schon bei der Ballannahme macht er die erste Finte, um einen Gegenspieler abzuschütteln. Ein weiteres Dribbling, noch eins – und so fort. Nur zwölf Sekunden vergehen, dann flippt das ganze Stadion aus."