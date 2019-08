So schreibt "Connecting Afro Futures" Design-Geschichte

Die Braut trägt schwarz in dem Entwurf des Designerduos Bull Doff aus Dakar. Laure Tarot und Baay Sooley haben für ihre Installation das traditionell gewebte Tuch aus dem Senegal in Punk übersetzt. In Schwarz, Weiß und Silber. Sie haben es aus glänzenden Drähten und Plastikkabeln gewebt oder mit Nieten verziert. Das sogenannte pagne tissé begleitet das ganze Leben, es wird verwendet um Babies zu tragen, die Braut zu schmücken oder die Verstorbenen zu bedecken. Im Hintergrund liegt eine Puppe wie aufgebahrt in hautenges schwarzes Leder gehüllt.

Die Geschichte des Designs wird neu geschrieben

"Der Tod ist Teil des Lebens. Sei es, weil wir Angst haben, unsere Nächsten zu verlieren. Sei es, weil wir bereits Angehörige verloren haben. Und dieser ist wirklich ein Punk. Er will nämlich nicht gehen, er versucht, noch einmal aufzustehen", sagt Claudia Banz. Die Kuratorin am Berliner Kunstgewerbemuseum will mit der Ausstellung "Connecting Afro Futures" eine andere Design-Geschichte schreiben, will den Blick lenken auf die vibrierenden Modezentren im Senegal an der Westküste und in Uganda im Osten des Kontinents.