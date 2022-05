So rettet Anna Netrebko ihre Karriere: Sommer-Tour geplant

"Alles hat sich verändert, nichts wird jemals wieder so sein, wie es war", sagte Anna Netrebko am 16. Mai bei einem Gespräch zuhause in Wien dem französischen "Le Monde". Dort hatte sie verraten, dass sie zwei Mal Corona hatte, im September 2020 ziemlich schwerwiegend mit einer Lungenentzündung und deutlich leichter im März 2022. Seitdem geht es mit der Sopranistin bergauf, nicht nur gesundheitlich, sondern auch karrieremäßig.

Allerdings ist sie weder in der Berliner, noch in der Bayerischen Staatsoper einstweilen willkommen. Eigentlich hätte sie am 18. Juni an der Spree die Titelpartie in Puccinis "Turandot" singen sollen, doch wegen ihrer Nähe zu Putin wurde sie ausgeladen. So richtig folgerichtig erscheint das nicht, denn Ehemann Yusif Eyvazov ist weiterhin als Calaf besetzt und eine andere Russin, nämlich die aus Jekaterinburg stammende Elena Pankratova, wird Netrebko ersetzen.

Gegen Putin wollte sie sich nicht aussprechen

Und auch in München wird Netrebko in nächster Zeit nicht wieder zu sehen sein: Intendant Serge Dorny hält ihre Distanzierung vom Kreml nach eigenen Worten für unglaubwürdig. Sie sei "mal drin und mal draußen aus der Politik", je nachdem, ob es für sie profitabel sei, wurde Dorny von russischen Medien zitiert. An der New Yorker Met wurde die Star-Sopranistin ebenfalls geschasst.

Nachdem dort Termine bis 2026 abgesagt wurden, dürfte die Fünfzigjährige dort kaum jemals wieder auf der Bühne stehen. "Die Metropolitan Opera war das erste Opernhaus, das darauf bestand, dass ich meine Position klarstelle", so Netrebko im "Le Monde": "Was ich tat. Aber ich wurde auch gebeten, mich gegen Wladimir Putin auszusprechen. Darauf antwortete ich, dass ich einen russischen Pass habe, dass er immer noch Präsident sei und dass ich diese Worte nicht öffentlich aussprechen könne. Deshalb habe ich abgelehnt."

Zu einer Geldspende für den Donbass, die viel Wirbel machte und für Empörung sorgte, sagte Netrebko: "Die Geste war nicht politisch gemeint. Mein einziger Fehler ist, dass ich mich nicht mit der Situation im Donbass befasst habe, wo ich noch nie zuvor gewesen war. Ich wollte nur Freunden in Not helfen, die Gott sei Dank noch am Leben sind."

"Süddeutsche": "Solidarität mit einer Geächteten"

Nach einem überzeugenden Auftritt als Manon Lescaut an vier Abenden in der Oper in Monte Carlo und zwei umjubelten Konzerten in Paris und Mailand scheint der Bann über Netrebko jedoch weitgehend gebrochen. Für den Sommer kündigte die Deutsche Entertainment AG eine Tour von den Regensburger Schlossfestspielen (22. Juli) über Köln und Hamburg bis Frankfurt, Wien und Malmö an. Auch an der Scala in Mailand, in der Arena von Verona und in Buenos Aires werde die Ausnahme-Sängerin zu erleben sein. Dabei handelt es sich auch um nachgeholte Termine von Auftritten, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten.

Aus informierten Kreisen hieß es gegenüber dem BR allerdings, bei der angespannten politischen Weltlage wegen des Kriegs in der Ukraine könne sich die Situation "täglich" ändern. Auch in der Deutschen Entertainment AG, die von Peter Schwenkow geleitet wird, soll es intern um Netrebko durchaus Debatten gegeben haben. Gleichwohl kam von dort eine Pressemitteilung, wo von "Ovationen" gegenüber der Künstlerin in Paris die Rede war und zahlreiche begeisterte Pressestimmen zitiert waren, darunter die "Süddeutsche Zeitung", die eine "gute Portion Solidarität mit der Geächteten" festgestellt haben wollte.

Russlands Medien feiern "saftige Ohrfeige"

An der Mailänder Scala sei Netrebko bei ihrem Konzert "wie eine Königin" gefeiert worden, schon wenige Minuten nach ihrem Auftritt seien Blumen auf die Bühne geworfen worden, heiß es. Etwas "verschämt" habe die Sopranistin Autogramme gegeben.

Unterdessen macht die Sängerin in ihrem Heimatland überwiegend als Mode-Ikone Schlagzeilen. Kaum ein Outfit bleibt von der dortigen Klatschpresse unerwähnt, und gelegentlich wird auch zufrieden bemerkt, dass sie ihren "gehässigen Kritikern" eine "saftige Ohrfeige" verpasst habe. Gemeint war damit ein Handy-Video, in dem sich Netrebko umringt von begeisterten Fans nach ihrem Auftritt in Paris zeigte. Allerdings sieht sich die Diva gerade in Russland auch reichlich hämischen Kommentaren über ihr verändertes Aussehen ausgeliefert: Auffälliges Makeup und ihre nicht mehr ganz "jugendliche" Figur werden ausführlich debattiert.

Anders als zunächst angekündigt, wird Netrebko nicht bei den Konzerten der "Weißen Nächte" in St. Petersburg auftreten, wo sie mit dem in München geschassten Dirigenten Valery Gergiev zu sehen gewesen wäre.