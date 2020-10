So reisten und malten Gabriele Münter und Wassily Kandinsky

Es war aber ein ganz anderes Reisen als heute: Der Aufenthalt von Kandinsky und Münter in Paris dauerte Monate. Die beiden erkundeten die Stadt, hatten eine feste Adresse, konnten also Post aus der Heimat empfangen. Eine entschleunigte Form der Ortsveränderung – ein Aufgehen in der fremden Umgebung. Immer auf der Suche nach neuen Motiven für die eigene Kunst. In den Farben immerhin schon ganz nah an den künftigen Sensationen. Ganz modern für die Zeit lebten hier zwei Unverheiratete zusammen – und wurden von Hoteliers und Einheimischen so akzeptiert.

Mit Kamera und Malpappe auf Suche nach dem eigenem Stil

Und künstlerisch? Zwei Große der klassischen Moderne sieht man hier auf gemeinsamen Reisen völlig frei experimentieren mit Fotoapparat, Zeichenstift und kleiner Malpappe. Kandinsky noch auf der Suche nach dem eigenen Stil. Und Münter mit einem unverwechselbaren Gespür für den richtigen Bildausschnitt. Matthias Mühling sieht sie so: "Das Interessante an Münter ist ja, dass sie, obwohl sie Zeichenschulen und Malschulen besucht hat, eigentlich eine Autodidaktin ist. Insbesondere in der Fotografie. Die hat maximal die kleinen Anleitungen dieser Kameras gelesen. Und das ist ja auch das, was Kandinsky und später andere Künstlerinnen des Blauen Reiters an Münter so fasziniert, dass sie der Prototyp einer unverbildeten antiakademischen Künstlerin ist."