So rechtfertigt russischer TV-Funktionär Propagandalügen

Ein Journalist sollte sich wie die Ärzte an den "Hippokratischen Eid" halten und niemandem Schaden zufügen, so der Chef der Moskauer Fernsehhochschule, Vitali Tretjakov (69) im Interview mit der systemtreuen "Literaturnaja Gazeta". Jeder Publizist sei für "jeden seiner Buchstaben" persönlich verantwortlich. Doch was sich für westliche Leser auf den ersten Blick geradezu unerschrocken anhört, meint der einst sogar von "Wirtschaftswoche" und "Handelsblatt" interviewte Politologe mittlerweile ganz anders.

Bekannte Personen, die in den Medien aufträten und dort "Millionen Fans" hätten, müssten angesichts des Krieges auf eine "eigene Meinung" verzichten, so Tretjakov. Meinungsfreiheit gelte höchstens noch für "Gespräche am Küchentisch". Grund dafür: Der von ihm behauptete "Informationskrieg" mit dem Westen.

"Ich plädiere für nüchternes Kalkül"

Leider stehe Russland im Kampf um die Deutungshoheit keine "Zirkon"-Hyperschallrakete zur Verfügung, die "alle Luftverteidigungssysteme" überwinden könne. Es sei naiv anzunehmen, dass die "(russische) Wahrheit automatisch über die Lügen" siegen werde. Darauf dürfe man nicht vertrauen, so der einflussreiche Medienmann im Rentenalter. Und er legte nach, dass quasi jedes Mittel recht sei, um dem Westen entgegenzutreten: "Ich plädiere nicht für Lügen, sondern für nüchternes Kalkül, denn es gilt, den Krieg hier und jetzt zu gewinnen. Krieg – auch der Informationskrieg – beseitigt viele Tabus aus Friedenszeiten. Es ist töricht, auf den Anstand des Feindes zu hoffen. Unsere Informationspolitik muss heutzutage radikal geändert werden." Tretjakov will die von ihm ausgemachten "Verräter" in den Medien wie den bewaffneten Feind auf dem Schlachtfeld "mundtot machen".

Er nahm auch Stellung zu den vielen Prominenten, die Russland inzwischen verlassen haben. Leider sei es rechtlich nicht möglich, ihre Rückkehr zu unterbinden, aber er empfehle, keinen von ihnen mehr vor die Kamera zu lassen: "Das ist der beste Weg, ihnen eine Lektion zu erteilen."

Sorge um "Russische Heiligtümer"

Ansonsten betete Tretjakov sämtliche Propagandalügen des Kremls nach und schimpfte wie viele Männer seiner Generation auf Putins Vorgänger Boris Jelzin, der von 1991 bis 1999 regierte, und machte die Oligarchen für "nationalistische" Tendenzen in der Ukraine mitverantwortlich. Kremltreue Parteigänger wie Tretjakov verstehen darunter die Hinwendung zu Europa und zu liberalen Werten. Die Ukraine müsse "völlig neu geordnet" werden. Was Moskau damit meint, beschrieb der Fernseh-Funktionär sehr detailliert.

Große Teile der Ukraine müssten Russland einverleibt werden, vor allem diejenigen mit "russischen Heiligtümern", etwa die Gegend um das Mariä-Himmelfahrt-Höhlenkloster in Kiew. Dann sei es möglich, ein paar Gebiete im Westen der Ukraine sich selbst zu überlassen: "Es ist einfacher, ihnen ein Stück an der Grenze zu Polen zuzugestehen, wo sie der Westen babysitten kann."

"Polizei verlor endgültig die Nerven"

Allerdings scheint Tretjakov mit seinem Propaganda-Eifer nicht übermäßig erfolgreich zu sein. Prominente russische TV-Moderatoren wie Ksenia Sobchak (40) und der Late-Night-Talker Iwan Urgant (43) sind bereits in einen mehr oder weniger freiwilligen "Urlaub" aufgebrochen, statt sich als Werbefiguren für den Kreml missbrauchen zu lassen. Urgant weilt in Israel und teilt auf seinem Telegram-Kanal Solidaritätsadressen mit der Ukraine. Er versprach seinen Fans: "Keine Panik, ich werde bald zurück sein."

Selbst in systemtreuen russischen Medien gibt es neuerdings vorsichtige Kritik an Putins Angriffskrieg. Das St. Petersburger Wirtschaftsblatt "Kommersant" berichtet ausführlich über die "Massenfestnahmen" von Antikriegs-Demonstranten und stellte fest, dass die "Polizei endgültig die Nerven" verloren habe. In einer Talkshow des russischen Staatssenders Russia-1 hatten Filmemacher Karen Schachnasarow und Parlamentarier Semyon Bagdasarov ihre Sorgen über die internationalen Konsequenzen des Kriegs geäußert und bang gefragt: "Müssen wir uns auf ein weiteres Afghanistan einlassen, nur noch schlimmer?"

In der regimetreuen "Pravda" durfte ein kasachischer Politologe Russland sogar mit der "Titanic" vergleichen, vor dessen mutmaßlichem Untergang es sich empfehle, Abstand zu halten: "Das Risiko für unser Ansehen wird erheblich zunehmen. Diese Titanic wird uns mit nach unten ziehen."