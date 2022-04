So rechnet Alexej Nawalny mit Putins Propagandisten ab

Der in einem Straflager unter "verschärften Bedingungen" inhaftierte Putin-Gegner Alexej Nawalny (45) erfuhr über die russischen TV-Sender von den Kriegsverbrechen im Norden der Ukraine: "Die ungeheuerlichen Gräueltaten in Bucha, Irpen und anderen Städten wurden nicht nur von denen begangen, die Zivilisten die Hände auf den Rücken fesselten, nicht nur von denen, die ihnen in den Hinterkopf geschossen haben, sondern auch von denen, die in der Nähe standen und flüsterten: 'Schieß, schieß, das sieht so krass aus in den abendlichen TV-Nachrichten'", so Alexej Nawalny in einer Twitter-Nachricht. Er ging mit den Fernsehmachern des Kreml hart ins Gericht.

Was das Kreml-Fernsehen verbreitete

So zitierte Nawalny, was die Nachrichtensprecherin im ersten russischen Programm über die Grausamkeiten von Bucha zu vermelden hatte: "Die Nato hat die Provokation in Bucha lange und auf höchstem Niveau vorbereitet. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass Präsident Biden Putin kürzlich einen 'Schlächter' nannte. Achten Sie darauf, wie ähnlich das englische Wort für Schlächter und der Name der Stadt 'Bucha' klingen. So wurde das westliche Publikum auf diese Provokation vorbereitet." Die "Ungeheuerlichkeit der Lügen" auf Putins Kanälen könnten sich normale Menschen gar nicht vorstellen, so Nawalny. Leider auch nicht, wie überzeugend sie auf Menschen wirkten, die " keinen Zugang zu alternativen Informationen" hätten.