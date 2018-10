So radikal ist Adina Pintilies Film "Touch Me Not"

Die Rede war von einem „rumänischen Nackt-Schocker“ oder auch einer „Sex-Doku“. So stand es im Februar in deutschen Boulevardzeitungen, nachdem der Film im Wettbewerb der Berlinale gelaufen war. Und der britische Guardian setzte noch einen drauf, als er „Touch Me Not“ in eine Reihe stellte mit den schlimmsten politischen Ereignissen der vergangenen Monate, indem er titelte: „Trump. Brexit. Und nun dieser Bären-Gewinner“.

Dabei ist „Touch Me Not“ weder ein Schocker noch ein Sexfilm. Wie der Titel es andeutet, geht es um die Scheu vor Berührung – um die Angst mancher Menschen, sich von anderen anfassen zu lassen oder sie selbst anfassen zu müssen. In diesem Film werden die Grenzen körperlicher Nähe hinterfragt. Physisch wie psychisch.

Ausloten der Grenzen von Intimität und Sexualität

Ein experimenteller, oft auch laborhafter Charakter bestimmt „Touch Me Not“ von Anfang an. Man sieht, wie in einem klinisch weißen Raum eine Kamera aufgebaut wird. Sie ist auf den Zuschauer gerichtet. Dann hören wir die Stimme einer Frau, die sagt: „Warum hast Du mich nie gefragt, worum es in diesem Film geht.“ „Und warum habe ich Dir nie davon erzählt?“