"Ich brenne!": So protestiert russischer Zeichner gegen Krieg

Mit dem Oscar ist es zwar nichts geworden, zumal der aus Kasachstan stammende Anton Dyakov (42) auch gar keine Einreiseerlaubnis in die USA erhalten hatte, aber die Aufmerksamkeit der Medien ist ihm trotzdem sicher: Der gesellschaftskritische Animationsfilmer widmete sein jüngstes, knapp achtminütiges Werk mit dem Titel "Ich brenne!" den vielen tausend Toten und Verwundeten des Ukraine-Krieges: "Solange wir etwas fühlen, können wir sicher sein, dass wir leben", sagte Dyakov in einem Interview dem regierungskritischen Online-Magazin "Meduza". Und berührend und emotional aufwühlend ist sein Film auf jeden Fall.

Keiner hilft, alle glotzen

Er zeigt, wie ein Obdachloser an einer Bushaltestelle ein Feuerzeug geschenkt bekommt, das zunächst nicht funktioniert, dann jedoch explodiert und den Benutzer in Flammen setzt. Es gibt zahlreiche Zuschauer, doch niemand hilft dem in Lebensgefahr schwebenden, schreienden Mann. Eine Frau schaut fern und schließt das Fenster, als ihr das Geschrei unten auf der Straße zu laut wird. Eine Passantin macht ein Handy-Foto und stellt es ins Netz, ein Liebespaar knutscht und geht unbeeindruckt weiter, nur der Hausmeister, der gerade das Pflaster fegt, versucht mit seinem Besen das Feuer auszuklopfen, was misslingt.

Besonders "böse": Ein Pope fährt im repräsentativen Daimler vor, segnet den Sterbenden, ohne einzugreifen, und rollt weiter. Dazu bekreuzigen sich alle Anwesenden "andächtig". Das Opfer zerfällt zu Asche, die endlich anrückende Feuerwehr macht erst mal Brotzeitpause.

Bibel-Zitat: "Da brannte der Dornbusch"

Dyakov ist eine bittere Satire auf die russische Gesellschaft gelungen, an der er seit vielen Monaten zeichnete. Er unterlegte den Film mit der Musik der ukrainischen Band "Flexible Chaplin" und stellte sein Werk unter ein Zitat aus dem Alten Testament (Exodus 3,2): "Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht."

Auf seinem Instagram-Profil schreibt Dyakov: "Die bloße Tatsache des Krieges auf Erden, wo die Narben des Großen Vaterländischen Krieges noch vorhanden sind, wo jede Familie die Trauerkarte eines Großvaters oder Urgroßvaters haben muss, der sein Haupt für uns niedergelegt hat, bedeutet, dass wir es geschafft haben, das Wertvollste auf der Suche nach billigem Tand zu verlieren - den Frieden, die Blutsbrüderschaft, die Russen und Ukrainer seit Jahrhunderten vereint. Allen Menschen, die sich wieder finden im Schlamassel auf ukrainischem Boden, widme ich den Film 'Ich brenne!', wer auch immer sie sind. Russen oder Ukrainer, es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg."