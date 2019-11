So protestieren die Anwohner gegen das Hochwasser in Venedig

"Venedig - Eine Verführung", heißt das enthusiastische Reisebuch von Hanns-Josef Ortheil über die Serenissima. Erst kürzlich hat der Schriftsteller Venedig zum Schauplatz eines Romans gemacht: "Der von den Löwen träumte" – erschienen bei Luchterhand – handelt von Ernest Hemingways Zeit in der Lagunenstadt im Jahr 1948. Knut Cordsen hat mit Hanns-Josef Ortheil über Venedig gesprochen, das in diesen Tagen wirklich droht, in den Fluten zu versinken.

Große Demo in Venedig am 30. November

Das Ausmaß der gegenwärtigen Überflutung Venedigs beunruhigt den Schriftsteller und auch seine venezianischen Freunde außerordentlich. "Die Venezianer selbst sind jetzt doch sehr kritisch geworden und auch sehr erbost über das, was die Politiker in den letzten Jahren ihnen in der Stadt zugemutet und angetan haben. Es haben sich gerade viele Initiativen gebildet. Am 30. November wird es eine große Demonstration in Venedig geben, die gerade vorbereitet wird, und zwar nicht von oben, sondern von vielen kleinen Komitees, die sich für die Geschäfte und die Geschichte der Stadt interessieren und dafür einsetzen. Es geht hauptsächlich darum, dass man die Bürger wieder vertröstet und das Hochwasser abziehen lässt und zwei, drei Monate später ist es schon wieder vergessen und viele wollen dann das Geld einheimsen, das vom Staat und anderen Institutionen bezahlt wird. Da gibt es einen großen Ärger jetzt und ich glaube, das wird sehr laut werden und da werden sich Stimmen versammeln, die gegen diese Beschwichtigungen sind, die im Augenblick wieder ausgeteilt werden."