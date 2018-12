So politisch war der Europäische Filmpreis 2018

"Cold War" – der Titel von Pawel Pawlikowskis wunderbarem schwarz-weiss Film über eine tragische Ost-West Liebesgeschichte zur Zeit des Kalten Kriegs umschreibt ungewollt den politischen Zeitgeist, der auch die Verleihung des 31. Europäischen Filmpreises prägte. So toll der festliche Rahmen im Opernhaus Teatro de la Maestranza in Sevilla auch war – in der filmaffinen Stadt werden jedes Jahr im Vorfeld die entsprechenden Nominierungen bekannt gegeben – konnte man doch in der Veranstaltung und an den Preisen deutlich spüren, woher der Wind weht in der Branche und welchen Herausforderungen sich das Europäische Kino stellen muss.

Russland und Großbritannien am Pranger

So verlas die polnische Regisseurin Agnieska Holland im Namen der ausrichtenden Europäischen Filmakademie eine Solidaritätsadresse für den ukrainischen Filmemacher Oleg Sentsov und dessen russischen Kollegen Kiril Serebrenikow. Senstov wurde 2015 in Russland zu 20 Jahren Haft verurteilt, Serebrenikow unter Hausarrest genommen. Der britische Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent Ralph Fiennes, der mit einem Ehrenpreis für seinen europäischen Beitrag (!) zum Weltkino geehrt wurde, verurteilte in seiner Dankesrede deutlich den Brexit, scheinbare political correctness und die Echoblasen der sozialen Medien und mahnte einen gelebten Humanismus in Europa an, in dem man frei atmen und denken könne. Der ebenso aus dem derzeit politisch gebeutelten Großbritannien stammende Regisseur Armando Iannucci, dessen gallige, schwarzhumorige Satire "Death of Stalin" den Preis für die Beste Komödie gewann, bedankte sich bei der Film Academy und hob mit zynischem Unterton hervor, dass sein nunmehr ausgezeichneter Film in Russland gebannt wurde. Um dann trotzig die Zunge herauszustrecken, Richtung Moskau.

Nimmt man den autoritätskritischen Tenor des filmischen Oeuvres des 85-jährigen griechischen Regisseurs Costa-Gavras hinzu (der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde), dann weist diese Verleihung doch deutlich auf den Unterschied zu den Oscars hin, mit denen der Europäische Filmpreis häufig fälschlich in Konkurrenz genannt wird: Europa ist im Unterschied zu den USA nicht geeint durch eine gemeinsame Sprache, einen riesigen, homogenen Binnenmarkt mit ausgefeiltesten Unterhaltungs- und zugleich globalen Vermarktungsmechanismen. Zudem konfrontiert der spürbare Rechtsruck in einigen EU-Ländern und der unverhüllte russische Hegemonialanspruch Kulturschaffende mit vielen Problemen.

Ungewisse Zukunft des Europäischen Kinos

Hinzu kommen, trotz MEDIA Förderung aus Brüssel, die marktspezifischen Hürden durch unterschiedliche Sprachen und Sehgewohnheiten: am Beispiel von "3 Tage in Quiberon", für den Marie Bäumer als beste Darstellerin nominiert war und leer ausging, konnte man die leider begrenzte Strahlkraft des deutschen Films in Europa sehen.

Fügt man nun angesichts stagnierender Zuschauerzahlen in den europäischen Kinos noch die Diskussion um die Streamingportale Netflix, Amazon und Co hinzu, können einen trotz sonniger Stimmung in Sevilla düstere Ahnungen über die Zukunft des europäischen Kinos beschleichen. Die man dann aber angesichts der ungeheuren inhaltlichen Vielfalt im europäischen Arthouse-Bereich ebenso selbstbewusst bei Seite schieben muss. Auch wenn das Grußwort der für ihren Part in "Cold War" ausgezeichneten Darstellerin Joanna Kulig zugleich bitter deutlich machte, wohin europäische Talente eben nach wie vor gerne gehen: Sie bedankte sich für den Preis hochschwanger aus – Hollywood.