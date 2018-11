So politisch sind die Bilder von Michael Wolf

Sie haben sich also aus der Distanz genähert...

Genau, ich bin dann wirklich Straße für Straße durchgegangen und nach drei, vier Tagen sind ganz spannende Bilder entstanden. Man ist ja nicht beschränkt auf die Bildschirm-Fläche. Ich kann ganz kleine Details fotografieren – ich habe das ja nicht mit Screenshots gemacht, sondern mit einer richtigen Kamera. Und dann wurde es erst richtig spannend. Man kann in unendlichen Varianten Bilder beschneiden. Also habe ich bestimmte Themen gesetzt: Reflexionen im Spiegel, angeschnittene Personen, Unvorhergesehenes wie in der Serie "A Series of Unfortunate Events": Leute, die vom Fahrrad gefallen sind oder hinter ein Auto pinkeln. Vögel, die vor die Kamera fliegen. Insgesamt fünf Bücher wurden daraus. Dann die Serie "Fuck You": Nur die Leute, die der Google Kamera den Mittelfinger zeigen. Das war auch so eine Meta-Ebene: Die zeigen Google Street View den Vogel, aber die zeigen ja auch den Betrachtern des Bildes den Vogel. Ich habe das sozusagen auseinandergenommen und dekonstruiert.

Was hat Sie an diesen Entdeckungen in Google Street View fasziniert?

Die Fotografie ist einfach das beste Medium, um Dinge zu dokumentieren und für die Ewigkeit festzuhalten. Und dann kommt diese mega Firma daher und nimmt sich vor, die gesamte Welt zu dokumentieren. Das ist doch ein unglaublicher Schatz! Stellen Sie sich mal vor, in hundert Jahren gehen Sie durch Bilder von Paris von 2008. Was sich da dann alles verändert hat! Ich habe mich gewundert, dass die nie irgendeinen DGPh-Preis bekommen haben, statt beschimpft zu werden. Aber diese Meta-Ebene der Fotografie hat mich eben auch fasziniert. Es gibt dieses berühmte Bild von Doisneau, "Der Kuss", und es ist verblüffend, wie ähnlich das meinen Bildern ist. Ich habe viele Küsse in Hauseingängen fotografiert, immer diese Männer in Paris, die ihre Geliebten in der Mittagspause treffen. Und ich habe viel herumexperimentiert, auch mit dem Interface, ich mochte diese ganzen abstrakten Zeichen, die Pfeile und Zirkel und die Maus dazu. Das hat Spaß gemacht.

Ist das ein analytischer oder ein kritischer Blick – oder verstehen Sie sich einfach nur als Spiegel?

Es ist sehr stark eine Spiegelung. Allerdings bin ich auch an der Geschichte der Fotografie interessiert. Das ist ein analytischer Moment. Aber der kommt nie vorher. Ich mache erst mal und denke mir, später werde ich das schon irgendwie auseinanderfummeln.