So "notorisch apokalyptisch" sind unsere Talkshows

Missverstehen sich Talkshows zusehends als "Debattenservicekraft"? Errichten sie gar mit ihrem "ewigen Karussell bekannter Gäste" ein so lust- wie trostloses "stabiles Diskussionsregime", das gar nicht daran interessiert zu sein scheint, die Zuschauer mit neuen An- und Einsichten zu irritieren? "Es gibt sie ja, die strittigen Fragen und die spannenden Gespräche. Die Welt der Politik ist so in Aufruhr wie schon lange nicht mehr! Nur die politischen Talkshows schaffen es nicht, sich daran zu beleben." So formuliert es der 1997 geborene Regensburger Autor Oliver Weber in seinem medienkritischen Traktat "Talkshows hassen. Ein letztes Krisengespräch". Eine Streitschrift, die sich – ihrem reißerischen Titel zum Trotz – nicht in billiger Polemik erschöpft, sondern eine so fundierte wie engagierte Auseinandersetzung mit dem Phänomen der politischen Talkshow darstellt. Knut Cordsen hat mit Oliver Weber über sein soeben erschienenes Buch gesprochen.

Knut Cordsen: In Ihrem Buch gibt es die schöne Szene, in der Sie beschreiben, wie der Schriftsteller Ulf Erdmann Ziegler 2015 in der Talkshow von Maybrit Illner saß und deren Redaktion ihn, trotz mehrmaliger Bitten, es zu unterlassen, als "Romancier und Psychologe" vorstellte, obwohl er nie praktizierender Psychologe war und Psychologie 30 Jahre zuvor und wohlgemerkt auch nur im Nebenfach studiert hatte. Was stünde bei Ihnen auf der Bauchbinde, säßen Sie in einer Talkshow: "Student in Regensburg"?

Oliver Weber: Das wäre eine mögliche Bauchbinde. Aber ich glaube, das wäre nicht genügend offiziös. Da würde wahrscheinlich so etwas stehen wie "Politikwissenschaftler" – was übrigens auch falsch wäre – oder dergleichen mehr. Das heißt, man versucht, eine Person, die nicht so ganz in die Rollenlogik von Talkshows hineinpasst, hinein zu zwängen, indem man ihr ein wenn auch nicht ganz passendes Label aufklebt.

Dieser nach Drastik und Zuspitzung verlangende Rollenzwang in Talkshows würde Sie vielleicht gar zum "Radikal-Kritiker" oder "angry young man" adeln, wer weiß. Was macht einen Studenten der Demokratiewissenschaft zu einem so enragierten Kritiker? Mit Anfang Zwanzig guckt man doch normalerweise keine Talkshows.

Mit Politik habe ich mich schon immer intensiv befasst. Natürlich auch im Zuge meines Studiums, und das fiel zufällig in die Zeit, in der in Deutschland die Flüchtlingskrise besonders virulent war. Wenn man in dieser Zeit Talkshows gesehen hat, war, glaube ich, so offenkundig wie an kaum einem anderen Zeitpunkt, dass sie sich in einer Art Dauerschleife befunden haben und Themen nicht nur wiederholt haben, sondern diese dann auch noch aus stets derselben Perspektive wiederholt haben. Und das ist mir einfach so ins Auge gesprungen, dass ich darüber schreiben wollte, was das mit Diskussionen anrichtet, wenn man sich in einer Art Dauerschleife befindet.