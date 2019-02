So nahe kommen die Druckgrafiken von Kiki Smith dem Körper

Obsession für den Körper

Das Werk von Kiki Smith lässt sich schwer eingrenzen. Über Jahrzehnte hat sich die Künstlerin einen eigenen Themenkosmos geschaffen. So befinden sich in einem hellen Raum Motive wie aus Träumen, Tierdarstellungen manchmal kindlich verspielt, beinahe märchenhaft. Aber egal, was Kiki Smith abbildet: Im Zentrum steht für sie ihre ganz eigene Sicht, die Welt zu sehen. Ihr Empfinden und ihr Erfahrungshorizont. Am drastischsten in den Bildern, mit denen sie ihren eigenen Körper scannt. Kiki Smith erklärt, woher diese Präferenz, diese Obsession für den menschlichen Körper kommt: "Als ich jung war, fühlte ich mich sehr unwohl in meinem Körper. Und manchmal fühle ich mich heute immer noch unwohl. Und dann entdeckte ich das Lehrbuch "Gray's Anatomy". Und da war diese Bildsprache der Anatomie, mit der ich arbeiten konnte. In der ich mich ausdrücken konnte. Dort konnte ich meine persönlichen Ängste, meine Dilemmata verarbeiten. darüber hinaus konnte ich den Körper auch in seiner sozialen Funktion betrachten. Selbst in politischer Hinsicht. So ist es ein endlos sich verzweigendes Thema."