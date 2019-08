So modernisiert Lili Hinstin das Filmfestival Locarno

Sie wirkt, als habe sie bis vor kurzem noch in einer WG oder Kommune gelebt. Lili Hinstin dreht sich ihre Zigaretten selbst, lacht gerne und viel, und ihr Lieblingslied "Au Baccara" stammt von Odezenne, der umtriebigen Independent-Band aus Bordeaux, die in Frankreich von der jungen Generation viel gehört wird. Die Gruppe formuliert Sehnsüchte nach Unabhängigkeit und Freiheit, ist vom Rap beeinflusst, aber spielt auch mit Elementen aus Elektro, Jazz und Chanson. So wie Odezenne nicht einem speziellen Musikgenre zugerechnet werden möchte, will sich die neue Leiterin von Locarno auch mit ihrem Festival nicht in eine Schublade stecken lassen.

42 Jahre ist Lili Hinstin alt – die einzige Frau weltweit, die eines der großen A-Festivals leitet. Ihr Publikum möchte sie mit einem breiten Spektrum begeistern, von radikal experimentellen Formen bis zum populären Kino, den "großen Kisten", wie sie sagt. Dafür gibt es dann die Open-Air-Vorführungen auf der Piazza Grande, mit Europas größter Leinwand.

Kommerz ist nicht Kommerz

Hinstin ist – eher ungewöhnlich für Führungspersönlichkeiten großer Events – ohne Berührungsängste. Die Debatten, wie sie etwa auf den Festivals in Cannes, Venedig und Berlin geführt werden, ob man nun den großen Streamingportalen eine Bühne bieten dürfe oder nicht, macht Hinstin nicht mit: "Zwei Aspekte muss man bedenken. Zum einen sind da neue wirtschaftliche Akteure in der Filmwelt, Global Player wie Netflix oder Amazon. Wir behandeln sie wie normale Produzenten, die eben ein Festival auch als Plattform zur Werbung für ihre Produkte nutzen wollen. Im Vordergrund steht aber immer, ob ein Film künstlerisch zu Locarno passt oder nicht. Und das entscheiden wir. Zum anderen wird gerne die vermeintliche Kommerzialität eines Films als ein Ausschlusskriterium genannt bei Festivals, die sich der Filmkunst verschrieben haben. Das macht aber wenig Sinn. Nehmen wir zum Beispiel die Filme von Alfred Hitchcock. Die galten einmal als höchst kommerziell, dann wurden sie von jungen Kritikern in den 60er- und 70er-Jahren als Filmkunst entdeckt. Was ist in diesem Sinn also heute kommerziell und zugleich künstlerisch interessant? Entsprechend ist die Palette von Locarno sehr groß."

Im Vordergrund steht in Locarno die Mission des Entdeckens. In der Filmwelt ist das Festival zumindest für Europa so etwas wie das Zentrum des mutigen, herausfordernden Independent-Kinos.

Locarno für alle

Schon Lili Hinstins Vorgänger Carlo Chatrian, der im nächsten Jahr die Berlinale künstlerisch kuratiert, verkündete den Anspruch der gender equality für Locarno. Zu ihrem Start hat die neue Leiterin das engagiert umgesetzt – im Programm sind so viele Regisseurinnen vertreten wie bei keinem anderen Festival dieser Größe, in jeder Sektion liegt der Anteil der Frauen bei rund 40 Prozent. Man müsse es nur wirklich wollen, sagt Lili Hinstin – so habe sie auch die Auswahlkommissionen mit ebenso vielen Männern wie Frauen besetzt. Locarno sei teuer, meint Lili Hinstin, für junge Menschen kaum bezahlbar. Deshalb hat sie eine eigene Festival-WG gegründet, das sogenannte Basecamp im nahe gelegenen Losone, ehedem ein militärischer Ort, in dessen altes Hauptquartier 200 Betten gestellt wurden für junge Filmfreaks, die die teuren Hotels nicht bezahlen können.

Ein spezielles Programm für den Kinonachwuchs mache sie aber nicht, sagt Hinstin, das wäre paradox, gerade junge Leute wollten doch alles entdecken. Wer um die 16 Jahre alt sei, stelle sich eine Menge Fragen und sei scharf darauf, sich alles anzuschauen.