So märchenhaft sind Elke Härtels Skulpturen im Kloster Beuerberg

Vervollständigt wird das Quartett schließlich von Rapunzel, mit ellenlangen geflochtenen Zöpfen, die an Seile erinnern und sich zu ihren Füßen am Boden in Kreise legen. Soviel Haar fällt an dieser Figur herab, dass man erst auf den zweiten Blick bemerkt, dass sie keine Arme hat. Und trotzdem steht die junge Frau selbstbewusst da, barfuß und keck, im kurzen Kleid, und in ihrer natürlichen Unbeschwertheit sprühend vor Sinnlichkeit.

Zwischen Kindheit und Erwachsen sein

Dazu passt die rokokohafte Anmutung der Formen, alles ist hier beschwingt und leicht. Um die tiefenpsychologischen Deutungen des Original-Märchens, in dem eine junge Frau in einen Turm gesperrt wird, geht es hier nicht. Elke Härtel hat einmal mehr ein eigenes Bild geschaffen. Ein Bild für diesen besonderen Zustand, in dem der Mensch ein Zwitter ist, ein Wesen zwischen Kind und Erwachsenem: "Diese räumliche Abgrenzung von der Außenwelt interpretiere ich als seelischen Zustand innerer Leere, diese Isolation, dieses Wegsein von allen und niemandem begegnen zu können."

Es sind klare, zum Teil archaische Bilder, die Härtel findet, leicht zugänglich und doch von einer Rätselhaftigkeit und assoziativen Offenheit, die noch lange weiterdenken lässt – am besten bei einem Spaziergang durch den blühenden Klostergarten.