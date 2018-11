So lotet der Film "Der Klang der Stimme" Grenzen der Stimme aus

Joana Ortmann: Was hat Sie am Thema Stimme gereizt, Herr Weber?

Bernard Weber: Um ehrlich zu sein, hat das mit meiner Kindheit zu tun. Ich habe als Kind enorm viel gesungen und Stunden damit verbracht, vor mich hin zu wippen.

Aus eigenem Antrieb?

Ja, ich war so ein bisschen ein Autist. Das hat meine Eltern bis zu einem gewissen Punkt auch irgendwann beunruhigt, weil ich das wirklich lange für mich alleine betreiben konnte, dabei aber immer ein tolles Gefühl hatte. Und ich denke, das Gefühl, das ich damals als Kind erlebt habe, ist das, was die Leute heute im Yoga und in der Meditation suchen, um sich ein bisschen besser zu zentrieren. Mir selber ist dieses Gefühl immer geblieben, obwohl ich das Vor-sich-hin-singen und -wippen dann mit der Zeit gelassen habe, weil das ein bisschen unpopulär ist. In meinem Film aber wollte ich dem nachspüren und hab mich auf die Suche nach Leuten gemacht, die eine Sensibilität für das haben, was ich damals empfunden habe.

Interessant in dem Zusammenhang ist ein Jazzmusiker, der im Film vorkommt und der sich in einer ganz eigenen Dimension ausdrückt, zum Beispiel kann er mit seiner Stimme einen Rhythmus erzeugen und dazu noch selbst singen.

Andreas Schaerer hat mich schon beim ersten Telefonat fasziniert. Da habe ich ihn gefragt, wie er beschreiben würde, was er tut, wenn er auf der Bühne steht, und er hat gesagt, er definiert das für sich selbst als die Fähigkeit, frei im Moment aufzugehen. Da dachte ich mir Bingo! Das ist der Richtige für den Film. Das war dann auch eine sehr schöne Zusammenarbeit und eine tolle Entdeckungsreise für mich. Er ist nämlich nicht nur unglaublicher Virtuose mit der Stimme, er kann quasi von Frauenstimmen bis hin zum Beatboxen alles machen, drei Töne gleichzeitig, Dinge, die man sich kaum vorstellen kann. Gleichzeitig ist er ein unglaublich guter Komponist und Lehrer. Das war eine tolle Zeit.

Diese Sehnsucht, im Moment aufzugehen, ist etwas, das alle Figuren in Ihrem Film verbindet. Sie thematisieren auch den gesundheitlichen Aspekt des Singens, den Sie ja auch selber erlebt haben. Dabei kommt aber auch heraus, dass diese Fähigkeit den allermeisten Menschen heute verloren gegangen ist.

Ja, ich habe bei der Auswahl der Protagonisten darauf geachtet, dass sie diese Sensibilität haben. Es gibt durchaus technisch versierte und gute Sänger, die nicht sehr tiefgründig über dieses Thema nachdenken. Andere wiederum sind extrem empfänglich dafür. Entsprechend interessant war es dann auch, mit ihnen zu arbeiten. Die klassische Sängerin Regula Mühlemann hat mir unglaubliche Geschichten erzählt. Zum Beispiel haben ja die Leute im Publikum in der Oper immer das Gefühl, man sähe sie von der Bühne aus nicht. Aber sie sagte: ‚Ich sehe jeden einzelnen im Raum, jeden, der gähnt oder was auch immer.‘ Einmal aber saß vor ihr in der dritten oder vierten Reihe eine junge Asiatin, die sie so intensiv angestrahlt hätte, dass sie begonnen hätte, nur für sie zu singen. Und je mehr sie sang, desto mehr strahlte die andere. Das muss fast eine transzendente Erfahrung zwischen den beiden gewesen sein.

Der Film macht deutlich: Viele haben diesen unmittelbaren Zugang zu ihrer Stimme gar nicht mehr. Zum Beispiel begleiten Sie auch eine Therapeutin, die eine Runde von älteren Menschen dazu zu bewegen versucht, eine Art Ur-Ton raus zu lassen.

Was ich daran spannend finde ist, dass die Therapeutin Miriam Helle mit einer Technik arbeitet, die so alt ist wie die Menschheit. Alle Schamanen in Mexiko arbeiten ja auch mit der Stimme. Und das, was man mit der Stimme transportieren kann und was die Leute da in diesen Stimm-Meditationen erleben, ist wirklich berührend, weil da Leute kommen, die ihr Leben lang nur in der Schule ein bisschen mitgesungen haben und es danach nie wieder gewagt haben, einen eigenen Ton zu machen, ohne darauf zu achten, ob das schön ist oder richtig oder was auch immer. Die hatten zum Teil richtig Mühe, überhaupt einen Ton rauszubringen. Und wenn sie das dann schaffen und beginnen zu tönen, dann ist das für viele wie ein religiöses Erlebnis.

Warum wird die Stimme in unserer Kultur so kontrolliert?

Das hat zum einen kulturhistorische Gründe. Alles, was wir seit der Aufklärung an Kultur verloren haben, versuchen wir uns jetzt erst wieder zurück zu holen. Weil uns bewusst wird, dass wir die Verbindung verloren haben. Jeder macht seine persönlichen intuitiven Erfahrungen, und trotzdem haben wir extreme Mühe, uns auf unsere Sinne zu berufen und sie ernst zu nehmen. Ich glaube aber, das Bedürfnis dafür ist da. Deshalb haben auch Chöre wieder mehr Zulauf. Die Leute haben Lust, miteinander zu tönen und zu klingen. Das ist für mich letztendlich auch wie eine Maxime des Zusammenlebens oder der Demokratie. Jeder muss eine Stimme haben, jeder muss wissen, wo er steht und was er macht und will. Und jeder muss eine Stimme gemeinsam mit anderen finden, damit ein Land funktioniert. Deshalb sollten alle singen.