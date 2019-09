So lief das erste Wochenende der Filmfestspiele in Venedig

Die Stars mal ganz privat

Ob es nun das Thema mancher Filme ausmacht oder ein gewisser Überdruss am Spielen von medialen Rollen zu spüren ist – viele Stars äußerten sich in Venedig überraschend privat, ohne dabei einen Regenbogenpresse-Voyeurismus zu bedienen. Scarlett Johannson, Protagonistin in dem Scheidungsdrama "The Marriage Story", erzählte von ihrer eigenen Scheidung – und Brad Pitt, der in "Ad Astra" einen Astronauten spielt, der ins All aufbricht, um seinen an der Familie nicht interessierten Vater zur Rede zu stellen, meinte: "Wir alle tragen Schmerz in uns und versuchen ihn gleichzeitig immer zu verstecken – etwa die Traumata unserer Kindheit. Wir alle sind verwundet. Mehr oder weniger. Als Schauspieler haben wir die Aufgabe, das für ein großes Publikum darzustellen. Wenn ich dabei mir selbst gegenüber nicht ehrlich bin, wird mir das auch kein Zuschauer abnehmen.“