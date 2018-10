So liebten und shoppten die 68er: "La Bohème" in Würzburg

Ein Leben für die Pril-Blumen

Als die lungenkranke Mimi stirbt, geht ein Riss durch die Wand, Licht dringt herein, das Ende einer Generation. Klar, Puccinis Musik ist gefährlich seicht, die Geschichte trieft vor Kitsch, aber das alles ist vergessen, wenn sie so ehrlich, leidenschaftlich, ernsthaft erzählt wird wie hier. Es wird mitunter gelacht, es gibt witzige Einfälle, etwa, dass Mimi ihr gesamtes Leben den "Pril-Blumen" widmet, erst als Christbaumschmuck, später als Strickkleid und Heizdecke, aber es fehlt die Ironie, gut so, denn was ist heutzutage leichter und öder, als sich über die 68er lustig zu machen? Stattdessen kommen Trauer auf und Respekt für diese Bohème, die selbst am Besten weiß, dass sie an vielen hochfliegenden Plänen gescheitert ist. Sollen es andere erst mal besser machen - nicht sehr wahrscheinlich beim Blick auf die eher bedrohliche Gegenkultur von heute.