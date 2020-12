So kritisiert David Fincher unsere Zeit mit einem Film-Klassiker

Gemessen an dem, was heutzutage als erfolgsversprechend gilt, dürfte es einen Film wie "Mank" eigentlich nicht geben. Das neue Werk von David Fincher, dem großen Befindlichkeitsanalytiker unserer Zeit und Regisseur von modernen Klassikern wie "Fight Club" oder "Sieben", widersetzt sich einem Großteil dessen, was das von der Filmindustrie heiß umworbene Massenpublikum anlocken könnte: Tempo, Struktur, Zugänglichkeit – "Mank" erfordert Aufmerksamkeit, viel filmhistorisches Wissen und scheint sich primär nur an Cineasten zu richten. Ermöglicht, weil produziert, hat diese kreative, aber durchaus riskante Freiheit Netflix. Der Streaming-Anbieter kann sich ein solches Prestigeobjekt leisten – denn das Millionenpublikum sitzt ohnehin erwartungsfroh auf dem heimischen Sofa und muss nicht erst mühsam in den Kinosaal gelockt werden. Reinschalten werden die meisten. Wie lang sie am Ball bleiben – egal.

Wider die Erwartungens eines Massenpublikum

Fincher unternimmt mit seinem elften Spielfilm eine Zeitreise in die Goldene Ära Hollywoods. Es geht zurück in die 30er-Jahre, als in der Traumfabrik alte weiße Männer das Zepter unhinterfragt führten, als barbusige Skriptgirls im Writers Room die Gedanken der trinkenden und rauchenden Drehbuchautoren zu Papier brachten und Frauen auf der Leinwand primär zu dekorativen Zwecken drapiert wurden.

Ein kleines Zahnrad in diesem hochlukrativen System ist Mank: Drehbuchautor, Alkoholiker, aber kluger Kopf und blind balancierender Akrobat auf dem Drahtseil der vom Scheitern bedrohten Existenzen.