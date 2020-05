So kommt die Zusage der Frankfurter Buchmesse in der Branche an

Es ist nämlich nach allem, was man von Autoren, Übersetzern, Buchhändlern, Verlegern und auch Journalistenkollegen hört und liest, mitnichten so wie die neue Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, der Frankfurter Rundschau kürzlich sagte: dass die Branche einen – Zitat – "wahnsinnigen Durst nach der Buchmesse" habe. Große Bedenken, die hat sie. Und es stimmt auch nicht, was Jürgen Boos gestern sagte: dass es "in diesem Jahr wichtiger als je zuvor" sei, "die Buchmesse durchzuführen".

Gesamtkonzept der Großveranstaltung überdenken

Richtiger und wichtiger denn je ist wohl, das gesamte Konzept dieser immer weiter wachsenden Großveranstaltung zu überdenken. Statt einer "Sonderedition, einem Programm vor Ort, kombiniert mit zukunftsweisenden digitalen Formaten", wie Boos es nennt, wäre die einmalige vollständige Verlagerung ins Netz ein mutiger Schritt gewesen. Das aber hätte der Frankfurter Hotellerie, den Restaurants, Taxifahrern und allen anderen, die am Besuch des Fachpublikums verdienen, überhaupt nicht gefallen. Es chauffiert und logiert sich so schlecht auf Datenautobahnen. Auch auf denen sind Viren unterwegs, aber Computerviren sind nicht Covid19. Deshalb hatte Rainald Goetz vielleicht einmal Unrecht, als er sich in "Abfall für alle" über einen Satz des Dichters Durs Grünbein lustig machte, der uns heute nur allzu einleuchtend erscheint. Er lautet: "Zuletzt triumphieren die Viren."