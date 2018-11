So kommen Sie ins Musical "Into the Woods" in Coburg

Die ganze Handlung nachzuerzählen, das kostet viel Zeit. Es ist schon etwas kompliziert, diesen ganzen Verästelungen zu folgen. Kann man das auch in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es geht?

„Into the Woods“ geht damit los, dass die einzelnen Figuren ihre erste Gesangslinie alle anfangen mit dem deutschen Satz „Ich möchte, ich möchte, ich möchte“. Dann geht es darum, dass jeder damit beschäftigt ist, sich seinen eigenen Wunsch zu ermöglichen. Am Ende des ersten Teils ist quasi das mega „Hollywood Happy End“, weil jeder seinen Wunsch erfüllt sieht und alle eigentlich glücklich sein müssten, damit könnte der Abend eigentlich zu Ende sein. Nach der Pause geht es mit derselben Musik los und alle Figuren, die man im ersten Teil mit „Ich möchte“ gesehen hat, kommen wieder mit „Ich möchte“, und da sieht man: Die eigentlich erfüllten Wünsche sind jetzt, wo sie erfüllt sind, gar nicht mehr wichtig, sondern man hat schon wieder die nächsten Wünsche, und damit fangen die Probleme nämlich dann an und am Ende des Stücks heißt es: Passt auf mit euren Wünschen! Das ist das Hauptanliegen des Produktionsteams gewesen, das ist sozusagen die „message“, die Aussage der Inszenierung.

Wir sprechen natürlich mit Ihnen, mit dem Dirigenten, über die Musik, aber vielleicht vorher noch kurz die Frage, was man auf der Bühne in Coburg sehen wird. Inszenieren wird Juan Anton Recchi. In welcher Zeit, in welcher Optik sind Grimms Märchen bei Ihnen in Coburg zu sehen?

Eigentlich sind die Märchen zeitlos, die sind ja heutzutage genauso modern wie zu den Zeiten der Gebrüder Grimm und letztendlich haben die Gebrüder Grimm die Märchen ja auch nur aufgeschrieben, also die Geschichten gibt es ja sehr viel länger. Dementsprechend ist unsere zeitliche Verortung eigentlich auch zeitlos, also sie werden wunderbare Märchenkostüme sehen und auch vom Bühnenbild her ist das jetzt nicht einer speziellen heutigen oder vergangenen Zeit zugeordnet, sondern steht eigentlich exemplarisch für jederzeit.

Sie haben eine besondere Leidenschaft für Märchen, denn Sie haben mit „Alice im Wunderland“ ein Ballett komponiert für Coburg, Sie haben eine Musical Opera komponiert, „Dorian Gray“. Also im Märchen, in der Fabel, in der Parabel fühlen Sie sich ganz wohl?

Ja, ich fühle mich sehr wohl, und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, weshalb mir „Into the Woods“ wahnsinnig viel Spaß macht und ich letztendlich das Stück auch vorgeschlagen habe, in dieser Spielzeit zu spielen.

Kommen wir auf die Musik von Stephen Sondheim zu sprechen. Wir haben es eingangs gesagt, es ist ein anspruchsvolles Musical, es sind anspruchsvolle Texte, also nicht so nah am Schlager wie vielleicht populärere Musicals, da ist schon Inhalt geboten auch musikalisch?

Ja, und das ist letztendlich auch das Spannende. Sondheim schreibt Stücke genau andersherum wie sonst Komponisten schreiben. Sondheim kommt vom Text, wie Sie vielleicht wissen, Sondheim ist der Textdichter der „Westside Story“ und ist damit bekanntgeworden und das schlägt sich auch in der Musik nieder, weil er schreibt Texte und geht sehr genau entlang der Sprachmelodie dann auf die Musik ein, so dass die musikalischen Bögen eigentlich eher gesungene Sprachbögen sind und nicht, wie es die Komponisten sonst machen, dass sie eine tolle Idee für eine Melodie haben und dann schauen, wie vielleicht ein Text darauf passen könnte.

