So klingt der Weihnachtsabend bei Chilly Gonzales

Chilly Gonzales ist beschäftigt. Der 48-Jährige, der bekannt dafür ist, im Morgenrock aufzutreten, weilt gerade in Frankreich. Hier steht er für ein aufwändiges Fernseh-Feature vor der Kamera. Das vereinbarte Interview für diesen Beitrag soll plötzlich um eine Woche verschoben werden, kann dann aber doch stattfinden – in einer Drehpause zwischen Hektik und Chaos.

Genau das will Chilly Gonzales, der in seiner Musik Wert auf gute Arbeit legt, auf doppelten Boden und Tiefgang, mit seiner Weihnachtsplatte nicht transportieren. Der Wahlkölner hat Weihnachtslied-Klassiker als kühle, blassblaue Kammermusik inszeniert – mit Klavier, gelegentlichem Cello oder Mundharmonika.

Die wunderbare Leslie Feist darf singen, Pop-Dandy Jarvis Cocker raunen. Den Eindruck, dass es sich bei diesem Album um eine lieblose Produktion handeln könnte, lässt der Künstler gar nicht erst aufkommen.

"Ich hab das Album gemacht im Sommer 2019. Mit 35 Grad, so sehr heiß. Das ist ein bisschen komisch, ein Weihnachtsalbum machen im heißen Sommer, aber gleichzeitig hatte ich bemerkt, dass auch Jesus geboren wurde bei sehr heißem Wetter, in Bethlehem. Und ich hab mir gesagt, es ist okay, Weihnachten zu feiern, mit Sonne und 30 Grad, denn auch das ist ein bisschen Weihnachten."

Sorgfältig, mit Witz interpretierte Klassiker

Tatsächlich handelt es sich um sorgfältig erarbeitete Interpretationen, was man auch hören kann. Wer Weihnachtslied-Klassiker wie "Stille Nacht", "Jingle Bells" und "Oh, Tannenbaum" mit feinem Humor gegen den Strich bürstet, respektive den akustischen Kunstschnee vom Plastik-Bäumchen bläst, hat sich genau überlegt, was er da tut. Die zu Klischees geronnenen Weisen sind kaum wieder zu erkennen, aber kaputtgespielt oder de-konstruiert, wie man heute so schön sagt, werden sie nicht.

Nein, behauptet Chilly Gonzales entrüstet und outet sich als zutiefst romantische Seele, Ironie sei nicht im Spiel: "Ich habe diese Lieder ein bisschen wie ein Jazzalbum aufgenommen, sie existierten ja schon, das ist ein Cover-Album. Ich hab' mein ganzes Leben lang diese Lieder gespielt, immer an Weihnachten ein Sing-a-long mit meiner Family und mit meinen Freunden. Also ich kenne diese Lieder schon. Da gibt es keine Ironie. Aber wenn ein Lied ist so berühmt ist wie "Jingle Bells" kann ich mir mehr Freiheit nehmen, viel verwandeln. Ironie interessiert mich nicht. Ich bin ein Musiker, ich will eine direkte Beziehung zu meinem Publikum. Und Ironie ist ein bisschen das Gegenteil von Zusammengehörigkeit."