So klingt das neue Album "A Bath Full Of Ecstacy" von Hot Chip

Kürzlich verstorbener Philippe Zdar an Produktion beteiligt

Der im Popgeschäft überstrapazierteste Soundeffekt der letzten Jahre, Autotune, wird ebenfalls, dankbarerweise aber nur auf dem Titeltrack eingesetzt. Verstehen wir es als Hinweis darauf, dass Hot Chip auch nach zwanzig Jahren im Musikgeschäft nicht bei sich selbst stehen geblieben sind, sondern wissen, wie Popmusik heutzutage funktioniert. Es ist aber auch ein Fingerzeig darauf, dass Hot Chip so etwas nicht brauchen und anders funktionieren als die anderen. Denn ohne die unverfälschte Stimme von Alexis Taylor wären Hot Chip eben nicht Hot Chip.

Auf dem neuen Album kommt nun auch Disco mit ins Spiel. Vor Allem die beiden Tracks "Why Does My Mind" und "Spell" sind dem großen Discoformat verpflichtet. Verantwortlich dafür dürften die neuen Produzenten der Band sein. Hot Chip haben sich den kürzlich verstorbenen Franzosen Philippe Zdar und den Schotten Rodaidh McDonald als Produzenten geleistet. Zdar war bekannt für sein French-House-Duo Cassius und seine Arbeit mit Bands wie Phoenix. McDonald hat mit The XX, David Byrne und Sampha gearbeitet. Beide haben dabei deutliche Spuren im Sound hinterlassen.