"So klingt Bayern" - Landesausstellung 2026 kommt nach Freyung

Um Musik aus Bayern soll es bei der Bayerischen Landesausstellung im Jahr 2026 gehen. Stattfinden wird sie in Freyung im Bayerischen Wald. Das hat Kunstminister Markus Blume am Montag in Regensburg bekanntgegeben.