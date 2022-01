Kirchenrechtler zweifelt an Dementi des Ex-Papstes

Etwa 30 Opfer zählen Verantwortliche der Kirche, wenn es um den Priester Peter H. geht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sogar mehr sind. In den 70er Jahren gab es die ersten im Bistum Essen.. Als die Vorwürfe dort laut werden, soll er nach München wechseln, um dort eine Therapie zu machen. Erzbischof in der bayerischen Landeshauptstadt ist damals Joseph Ratzinger. Was wusste er von der Vorgeschichte – als das Münchner Ordinariat den Wechsel nach München befürwortete?

Kirchendekret: Ratzinger "in Kenntnis der Sachlage"

"Er hatte von dessen Vorgeschichte keine Kenntnis." Das lässt der ehemalige Papst Benedikt XVI. über seinen Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein die Wochenzeitung "Die Zeit" wissen. Sie berichtete diese Woche über ein internes Dekret, ausgestellt vom kirchlichen Gericht des Erzbistums München. Auf das Jahr 2016 ist dieses Dekret datiert. Es liegt dem BR vor. Darin heißt es:. Es liegt dem BR vor. Darin heißt es: "Der damalige Erzbischof Joseph Kardinal Ratzinger und sein Ordinariatsrat waren in Kenntnis der Sachlage zur Aufnahme des Priesters H. bereit." So steht die Aussage des Kirchengerichts gegen die des ehemaligen Papstes.

Und das Dekret hält fest, dass auf ein kirchliches Strafverfahren gegen H. verzichtet worden sei, sowohl der Priester schon nach damaligem Recht eine Straftat begangen habe. Eine Meldung an die Glaubenskongregation sei ausgeblieben. Doch ohne Wissen um die Vorgeschichte H.s im Bistum Essen, wie hätte man etwas melden können – so zumindest die Erklärung des ehemaligen Papstes.

Kirchenrechtler: Benedikts Erklärung "nicht viel wert"

Thomas Schüller hält die Erklärung aus Rom für wenig glaubhaft und verweist auf das Missbrauchsgutachten, das in in der übernächsten Woche in München veröffentlich werden soll. Darin wird es um den Umgang der Verantwortlichen mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising gehen. "Da wird man – denke ich – sehr schnell sehen werden, dass dieses Dementi nicht viel wert ist", sagt der Münsteraner Kirchenrechtsprofessor. "Denn das scheint doch sehr sicher zu sein, dass der damalige Erzbischof Joseph Ratzinger über den Hintergrund Bescheid wusste und auch über das Gefährdungspotenzial."

Beim Fall geht es nicht nur um die Rolle von Joseph Ratzinger, der im Jahr 1982 als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom wechselte. Danach war bis zum Jahr 2008 Friedrich Wetter Erzbischof von München und Freising. Ein wichtiger Punkt für Kirchenrechtler Schüller: "Entscheidend ist, dass man jetzt sieht, dass über einen längeren Zeitraum mehrere Erzbischöfe von München und Freising, in der Hauptsache vor allem Kardinal Wetter, versagt haben." Das mache den "Reiz" des Dekrets aus.

Neben Ratzinger, auch Vorwürfe gegen Wetter und Marx

Auch gegen den amtierenden Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, werden in dem Artikel der "Zeit" weitere Vorwürfe in dem Fall laut. Kirchenrechtler aus Bonn und Tübingen kritisieren, dass Marx 2008 ebenfalls eine Meldung nach Rom unterlassen habe, obwohl dem Ordinariat ein Geständnis von H. zu einem weiteren Fall vorgelegen habe. Äußern will sich Marx derzeit nicht. Er verweist auf das Missbrauchsgutachten, das in zwei Wochen vorgestellt werden soll.

Doch wie geht es den Betroffenen mit den Auseinandersetzungen, die nun schon vor dem Gutachten auftauchen? Thomas Schüller berät seit 30 Jahren ehrenamtlich Opfer, wie er sagt. Sein Fazit: Die Opfer verfolgten "dieses Spiel" mit "großem Ekel". "Denn immer noch geht es ja scheinbar um das Reinwaschen der Kirche, es geht um kirchliche Karrieren, es geht um das heiligmäßige Leben eines von vielen verehrten ehemaligen Papstes" Das schaffe keinen Seelenfrieden, so Thomas Schüller.