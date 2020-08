So kann man Gott auf einer spirituellen Bergtour begegnen

Spirituelle Erlebnisse in den Alpen: Die findet die evangelische Pfarrerin Ulrike Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen besonders intensiv. Darum führt sie Menschen hoch in die Berge, um sich dort mit dem Glauben auseinanderzusetzen: "Ich sag, der Himmel über uns ist die schönste Kirche."

Spirituelle Bergtour für Gottsucher

Zusammen mit Christine Sontheim, der Vorsitzenden beim katholischen Kreisbildungswerk Garmisch, hat sie eine spirituelle Bergtour konzipiert. Heute sind sie mit einigen konditionsstarken Gottsuchern auf dem Weg zum Mauerschartenkopf.

Es ist ein unbekannter Grashügel inmitten einer traumhaften Bergkulisse, den Bergführerin Christine Sontheim da ausgesucht hat. Alpspitze zur Rechten und Dreitorspitze im Gegenlicht. Perfektes Wetter noch dazu. Und als spirituelles Gepäck mit dabei: die Geschichte vom verlorenen Sohn.

Im Gepäck: Gleichnis vom verlorenen Sohn

Jeder kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn und auch die Gedanken: Warum macht der Vater ein Fest für den verlorenen Sohn und nicht für den Daheimgebliebenen? Auch die Eifersucht des Älteren ist sicher ein Gefühl, das niemandem fremd ist. Wenn man aber beim Gehen darüber nachdenkt, wirken die Worte irgendwie stärker, erzählen die Teilnehmer.

Der erste Teil des Weges zum Mauerschartenkopf von der Bergstation der Kreuzeckbahn aus, geht erst einmal nach unten. Dann wieder nach oben. Auf und ab. Absturzgefahr. Steinschlaggefahr. Ein kleiner ungesicherter Steig. Er steht symbolisch für den Weg des jüngeren, des verlorenen Sohns.

Wegabschnitte bieten verschiedene Perspektiven

Ab der Bernadeinhütte führt der Weg dann nach oben. Geradewegs, ohne Umwege. Verlaufen kann man sich nicht, gefährlich ist es auch nicht. Und an der Stuibenhütte: Idylle pur, Kühe und endlich ein Dach, das Schatten spendet.

Verschiedene Perspektiven, verschiedene Wegabschnitte: Pfarrerin Ulrike Wilhelm und Christine Sontheim haben sich beim Vorbereiten viele Gedanken gemacht. Nach einer Pause an der Hütte und einer Erfrischung am Wassertrog geht es das letzte Stück weglos bis zum Mauerschartenkopf.

Bergsteigen bringt Erkenntnisse über den Glauben

Bergführerin Christine Sontheim geht vor. Die Sonne brennt inzwischen erbarmungslos. Der Schweiß rinnt. Und so ganz ohne Weg ist es richtig anstrengend für die 15 Teilnehmer des Bergspiritualität-Tages. Aber dann stehen sie auf dem Gipfel. Die Gruppe zieht Vergleiche zwischen der Anstrengung des Aufstiegs und ihrem Glauben: "Anstrengenden ist es auch im Glauben, da geht geht auch nicht alles glatt."

Wunderbare Erkenntnisse für den Glauben und ein wunderbares Bergerlebnis noch dazu. "Da tut sich bei jedem was und jeder kommt am Gipfel irgendwie anders an, als wie er daheim losgegangen ist", sagt Christine Sontheim. Beglückt machen sich die Teilnehmer des Bergspiritualität-Tages wieder an den Abstieg ins Tal, zurück in den Alltag.