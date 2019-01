So kämpfte Anita Augspurg für die Rechte von Frauen

Wenn sie ihr Haus in der Münchner Kaulbachstraße 12 verließ fiel sie auf: Anita Augspurg trug kurze Haare, Kleider ohne Korsett, lebte mit einer Frau zusammen und tat auch sonst allerlei Dinge, die sich laut vorherrschender Meinung eigentlich nicht gehörten – für Frauen: Sie fuhr Fahrrad, ritt im Herrensitz durch den Englischen Garten, rauchte öffentlich und pflegte enge Kontakte zu Schwabinger Künstlern.

Volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen

Anita Augspurg lebte das vor, wofür sie kämpfte: nämlich die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft, sagt Christa Weigl-Schneider, die Vorsitzende des Münchner Vereins für Fraueninteressen:

"Sie hat für Frauen gekämpft, damit sie eine ordentliche Ausbildung machen konnten, einen Beruf ergreifen konnten, um sich selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Weil ihr klar war, dass sich Frauen nur dann emanzipieren können, wenn sie auch wirtschaftlich von den Männern unabhängig sind."

Unabhängig war Anita Augspurg selbst durch eine Erbschaft. Geboren 1857 in der Nähe von Hannover wuchs sie in einer liberalen Familie auf und entschied sich – wirtschaftlich abgesichert – für ein Leben außerhalb der bürgerlichen Konventionen. Sie wollte für die Emanzipation kämpfen, im radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung.

Erste promovierte Juristin in Deutschland

Zentral für die Gleichberechtigung war in ihren Augen das Frauenwahlrecht. Um dieses besser durchsetzen zu können, entschloss sie sich 1898 zu einem Jurastudium. Da dies damals in Bayern als Frau nicht möglich war, ging sie nach Zürich. Anfang des 20. Jahrhunderts war sie die erste promovierte Juristin in Deutschland.

Anita Augspurg trat für ein aktives und passives Frauenwahlrecht ein. Gerade konservative Frauenorganisationen waren dagegen und forderten lediglich ein Klassenwahlrecht: Sie hatten Angst, dass sie, wenn sie die SPD bei der Umsetzung des Frauenwahlrechts unterstützten, als Sozialistinnen gelten würden. In diesen Verdacht wollten vor allem die katholischen Frauenorganisationen nicht geraten. Sie konzentrierten sich bei ihrem Engagement für Frauen deshalb weniger auf das Wahlrecht.

Mitbegründerin der "Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit"

Unter dem Eindruck der Brutalität des Ersten Weltkriegs wurde Anita Augspurg zur Mitbegründerin der "Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit", IFFF. Deren Zentrale richtete sie kurzerhand in der Münchner Kaulbachstraße ein, wo sie mit Lida Gustava Heymann lebte, ihrer Lebensgefährtin und Mitstreiterin in der Frauenfriedensbewegung.

"Anita Augspurg war 1915 auf dem Frauenfriedenskongress in Den Haag. Man muss sich vorstellen, da sind Hunderte von Frauen in der ganzen Welt zusammengekommen und haben über Frauenrechte diskutiert und über die Positionierung der Frauen zum Thema Krieg und Frieden." Christa Weigl-Schneider

Als im November 1918 in Bayern das Frauenwahlrecht eingeführt wird, setzte Anita Augspurg große Hoffnungen in den neuen Staat – so wie viele andere Frauen in Bayern. In der Weimarer Republik gibt sie die Monatsschrift "Die Frau im Staat" mit heraus und prangert beharrlich Missstände und den wachsenden Antisemitismus an.

Ausweisung Hitlers gefordert

Gemeinsam mit der Gründerin des Katholischen Frauenbundes, der Landtagsabgeordneten Ellen Amman, und weiteren Frauenaktivistinnen sprach sie 1923 beim bayerischen Innenminister vor und forderte die Ausweisung Hitlers. Jedoch erfolglos. Von da an war Augspurg ständige Zielscheibe der völkisch-nationalen Propaganda. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, kehrt Anita Augspurg in kluger Voraussicht nicht mehr von einer Auslandsreise nach Deutschland zurück. Ihr Vermögen wird konfisziert, ihr umfangreiches Frauenarchiv und ihr gesamter Nachlass von den Nationalsozialisten zerstört. 1943 stirbt Anita Augspurg im Schweizer Exil.

Ihren Einsatz für mehr Gleichberechtigung führt der von ihr mit gegründete "Verein für Fraueninteressen" in München weiter. Er koordiniert zahlreiche Projekte, zur Förderung von Frauen und Gleichberechtigung. Neben 60 Mitarbeiterinnen wirken rund 600 Ehrenamtliche daran mit.